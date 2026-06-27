世界董座方略：8吋訂單到年底前全滿 新加坡廠本月產出第一片12吋晶圓
世界先進董事長方略今日在家庭日致詢表示，受惠車用、工控及成熟製程需求持續強勁，今年整體8吋晶圓代工市場仍呈現供不應求，公司各廠區持續滿載運轉，客戶需求甚至超乎原先預期，預估後續需求仍將穩健延續。方略並宣布一項好消息，新加坡廠量產速度超乎市場預期。，從動土到首批40奈米晶片良率超過99%，僅花22個月，顯示海外複製台灣製造模式已成功落地，為世界跨足12吋晶圓代工邁入新里程碑。
方略表示，今年公司整體營運相當忙碌，不少員工及家屬都能明顯感受到工作量增加，主因就是客戶拉貨需求持續升溫，尤其台灣所有8吋廠接單情況都非常熱絡，市場需求「非常非常好」，也高於公司原先預估，預期未來仍可維持穩健成長動能。
方略的談話印證成熟製程景氣回溫，8吋需求全面超乎預期，代表車用、電源管理晶片（PMIC）、微控制器（MCU）、工控等成熟製程市場持續復甦。
除了既有產能滿載外，世界先進海外布局也傳出重大進展。方略宣布，新加坡12吋晶圓廠已於6月初產出第一批40奈米晶片，近期測試結果顯示產品良率已超過99%，代表新廠已完成關鍵技術驗證，跨入量產的重要里程碑。
他指出，這座晶圓廠自2024年8月底動土以來，僅歷時22個月，就完成團隊建置、設備採購、技術移轉、工程師培訓、廠房興建、設備裝機與試產，並成功達到99%以上產品良率，充分展現世界先進建廠、製程導入及量產能力。
方略強調，新加坡新廠能夠快速達成量產目標，背後仰賴台灣各廠區全力支援，包括派遣大量工程師赴策略夥伴位於台南的廠區接受訓練，再返回新加坡進行技術移轉，也獲得台灣各工廠及各部門在人力與技術上的全面支援，因此這項成果不只是新加坡子公司的成功，更是世界先進全體員工共同努力的成果。
世界新加坡12吋晶圓廠，是世界先進與荷蘭晶片大廠恩智浦（NXP）及新加坡半導體廠商共同合資成立的新公司VisionPower Semiconductor Manufacturing Company（VSMC）所投資興建，總投資金額約78億美元，其中世界先進持股六成，並負責工廠營運。新廠規劃導入130奈米至40奈米成熟製程，月產能最高可達5.5萬片12吋晶圓，主要鎖定車用、工業控制、電源管理及混合訊號等市場，預計成為世界先進未來海外成長的重要基地。
這也讓世界先進正式邁向雙生產基地。 未來形成台灣8吋與新加坡12吋雙基地布局，可分散地緣政治風險，同時滿足國際客戶多元供應鏈需求，也為未來40奈米及特殊製程產能擴充奠定基礎。
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