受惠AI應用強勁，研究機構Counterpoint Research指出，台積電（2330）近期價格策略反映新的市場結構和需求，市場需求強度已高於以往幾輪半導體景氣循環，加上CoWoS先進封裝產能仍然吃緊，AI帶動的需求屬於景氣循環，半導體產業朝向新的結構性發展。

業界先前傳出，台積電去年第4季和客戶預告並陸續協商，將連續四年（2026-2029）調高報價，調幅依據個別客戶情況而定。

對於價格議題，台積電昨（26）日指出，不評論價格問題，定價策略始終以策略導向，而非以機會導向，持續與客戶緊密合作以提供價值。

AI驅動半導體與先進封裝超乎預期需求，加上生產成本墊高與通膨等多重因素，Counterpoint Research在最新報告中提到，本輪AI成長周期的特點是需求強勁，反映在台積電營運策略的調整。觀察到多座晶圓廠持續進行產能重新配置，部分成熟製程產能逐步轉向支援先進製程。

Counterpoint Research也統計今年第1季全球Foundry 2.0市場營收達860億美元，年增23%，主要受AI GPU、AI ASIC與先進封裝需求帶動。龍頭台積電第1季營收年增41%，首季表現超越產業平均，預估台積電2026全年營收將年增約36%。