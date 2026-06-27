權王前主管出任訊芯獨董

鴻海（2317）集團旗下封測廠訊芯昨（26）日舉行股東會，通過去年財報等議案並改選董事。董事長蔣尚義提到，新任兩位獨立董事張美玲與左大川都是他以前在台積電的老朋友，兩人出任獨立董事，可望強化公司在技術、技術營運和法務治理的布局。

市場解讀，台積電前高層的加入，也有助訊芯在矽光子、先進封裝與國際客戶合作上加速推進。

訊芯改選董事包含四席一般董事、三席獨立董事共七席。一般董事為蔣尚義、徐文一、陳偉銘以及黃英士，獨立董事為丁鴻勛、左大川與張美玲，丁鴻勛為謙成會計師事務所會計師，左大川也是華邦電獨立董事，張美玲也擔任采鈺科技獨立董事。包括董事長蔣尚義，新任獨立董事左大川、張美玲皆曾任台積電高階主管，引發外界關注。

蔣尚義指出，以公司治理而言，過去三位獨董較偏財務背景，此次兩位新任獨董加入，希望補強公司在專業經理與法務治理上的能力。左大川曾任台積電研發副總／全球行銷業務資深副總、資材暨風險管理資深副總暨資訊長。

張美玲曾在台積電、聯發科擔任法務副處長、法務處長，蔣尚義表示，可望在公司治理與法務風險控管上，為公司提供更多協助。