戰爭衝擊 台電今年前4月虧損90億元

台電昨日召開股東常會，由於台電去年終止連三年虧損、單年度轉虧為盈，卻未配息，這也讓小股東今年再度拉起布條抗議台電沒發股利；小股東也關心核四封存問題，並表示日、韓、德等國都重新考慮或重啟核電；台電回應，核能是國家重大建設，台電無權自行決定核四的停建或續建。

台電去年稅後淨利為七四六億元；至去年底，累積虧損三五一一億元。

中東戰事影響，全球能源價格大漲，中油四、五月天然氣價格也大漲。今年一至四月虧損為九十億元，與去年同期相比，已改善二二五億元，減幅約七成，預估今年全年虧損可控制在二百八十億元以內。至今年四月，台電每股淨值四點五元，優於去年同期的二點七元表現。

台電小股東今年也拉「台電政策性虧損 不應由民股承擔」白布條抗議，抨擊廿一年沒有發放股利。股東甚至建議台電，乾脆把借來的錢拿去投資台積電等股價大漲的股票。

董事長曾文生回應說，與台電業務有關的投資經評估後才會提報投資計畫給經濟部，獲准後才會投資，且投資股市也不是台電營業項目，「我們好好經營，讓兩個字變多一個字」。

股東們對電價未能反映成本等問題，表達強烈關切，並提出核四封存問題，認為浪費封存及維護經費；另有股東強烈主張核電是最扎實的綠電，並批評非核家園政策，認為決策者應為核四投資損失負責。

台電副總王韻淳表示，核能是國家重大建設，台電公司無權自行決定核四的停建或續建；核四未來如何，不是股東會可以討論決定。

關於核四廠址的規劃方面，曾文生表示，目前仍處於資產維護階段，希望能對土地進行一次性的規劃與處理，已與經濟部做過非正式性的討論，因為情況複雜，需要進一步確認與協商，尚未定案。