快訊

獨／韓國瑜結束訪美行程 返台前與美眾院議長見面

光核三不夠…還要廢除非核家園 鄭麗文：將推重啟核電公投

大雷雨今炸中南部！防致災天氣 明起鋒面北退…下周這天將轉晴

聽新聞
0:00 / 0:00

蘋果衝AI Mac晶片「跳級」 將強化運算和繪圖能力

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
彭博資訊引述知情人士報導，蘋果準備大幅調整Mac晶片的策略，最快今年推出搭載於入門款Mac的一般版M6晶片。 路透
彭博資訊引述知情人士報導，蘋果準備大幅調整Mac晶片的策略，最快今年推出搭載於入門款Mac的一般版M6晶片。 路透

彭博資訊引述知情人士報導，蘋果準備大幅調整Mac晶片的策略，最快今年推出搭載於入門款Mac的一般版M6晶片，但首度跳過M6 Pro與M6 Max，改為在2027年推出新一代M7系列時，直接推出運算和繪圖能力更先進的M7 Pro和Max晶片，因應裝置端AI功能及對圖像效能要求更高的軟體需求。

報導指出，這將是蘋果首度在新一代晶片只出基礎版。過去從M1到M5，每一代都有Pro和Max版本；M1、M2和M3還有更高階的Ultra版本。

蘋果已在新款入門MacBook Pro測試M6晶片。M6加入多項改良，目標是成為同級產品效能最強的晶片。M6將提高記憶體頻寬，加快AI、影片剪輯、模型訓練和高解析度圖形繪製等工作。

M6的記憶體頻寬預計可達每秒約200GB，高於M5的每秒約153GB。記憶體頻寬已成為衡量電腦AI運算能力的重要規格，因為AI工作需要快速傳輸大量資料。

M6將採用更新的記憶體架構，並升級專門處理AI運算的神經網路引擎。晶片內所有核心的效能也會提升，影片編碼和解碼能力將加強。

M6另一項改變是重新設計圖形處理器（GPU）。蘋果已測試最多配備12個繪圖核心的版本，高於M5最多10個。新款GPU可望更妥善處理AI、繪圖和其他工作同時進行時的運算需求。

蘋果計劃最快明年上半年推出基礎版M7， 2027年底推出更高階的M7 Pro、M7 Max，M7 Ultra晶片預定2028年問世。Ultra晶片的效能通常是Max處理器的兩倍，搭載最高階Mac Studio桌機。

蘋果 彭博

延伸閱讀

蘋果漲價了 高階NB貴1萬元

AI帶動零組件成本飆升 蘋果調漲MacBook與iPad售價

記憶體成本飆升 蘋果Mac、iPad最高漲價25%

繼蘋果之後 微軟也宣布Xbox主機8/1起漲價 漲幅最高150美元

相關新聞

長榮航華盛頓直飛桃園首航 韓國瑜剪綵見證

長榮航空（2618）於美國華盛頓時間26日正式開航「華盛頓特區－桃園」直飛航線，立法院長韓國瑜率領跨黨派立委訪美團搭乘華盛頓飛往桃園的首航班返台，並出席首航剪綵儀式。他表示，新航線開通象徵台美夥伴關係邁向新里程碑，未來將為雙方交流與合作注入更多新動能。

美元指數飆近13個月新高 投資人下一步該怎麼走

美元指數來到近13個月新高，26日一度來到101.8，之後雖然回降，但美元指數仍維持在101之上，展現美元匯率近來強勢表現。然而，美元匯率的走強，卻造成了金融市場大震盪，包括美債殖利率升高使債券價格繼續下挫、金價也因此直直落，國際金價本周更在4000美元關卡上下震盪，許多國際貨幣也因為美元走強而偏弱，尤以日圓為代表，來到161兌1美元價位。那麼，投資人該何去何從？

基米股東會順利改選 創新板掛牌開啟新局、四大業務營運迎轉機

基因定序領導大廠基米（4195）於26日舉行股東常會，會中順利承認去年營業報告書、財務報表與虧損撥補案，並通過各項議案，同時完成董事（含獨立董事）全面改選。隨後召開的董事會，一致推選周孟賢續任董事長。

AI加持 景氣燈號連六紅

國發會發布五月景氣燈號，亮出連續第六顆紅燈，綜合判斷分數為卅九分，則較上月減少一分。經濟發展處處長陳美菊表示，國內經濟仍維持穩健，審慎樂觀看待。

郭明鑑辭國泰世華董座等3職

國泰金控董事、國泰世華銀行董事長郭明鑑請辭。國泰金發布聲明表示，郭明鑑因近日兼職引發社會不同意見，為避免造成不良觀感並影響公司聲譽，即日起請辭國泰金董事、國泰世華銀行董事暨董事長，以及國泰私募股權公司董事職務。

戰爭衝擊 台電今年前4月虧損90億元

台電昨日召開股東常會，由於台電去年終止連三年虧損、單年度轉虧為盈，卻未配息，這也讓小股東今年再度拉起布條抗議台電沒發股利；小股東也關心核四封存問題，並表示日、韓、德等國都重新考慮或重啟核電；台電回應，核能是國家重大建設，台電無權自行決定核四的停建或續建。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。