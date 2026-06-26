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鴻海資深獨董黃清苑 轉任夏普會長

經濟日報／ 記者蕭君暉／即時報導
鴻海集團調整夏普經營團隊人事布局。路透
鴻海集團調整夏普經營團隊人事布局。路透

鴻海（2317）集團調整夏普經營團隊人事布局。鴻海26日晚間公告，依循公司治理原則，資深獨立董事黃清苑因擔任集團相關企業職務，辭任獨立董事及董事會功能性委員會職務。同時根據夏普（Sharp）株式會社公布的新任董事會名單，黃清苑將出任會長一職，原夏普會長劉揚偉轉任特別顧問。

鴻海公告指出，26日接獲黃清苑辭任書，其因擔任集團相關企業職務，辭任獨立董事，自26日起生效，並同步辭去董事會下審計暨風險委員會、薪資報酬委員會及公司治理暨提名委員會等功能性委員會職務。

夏普公布新任董事會名單，黃清苑獲選為新任會長，河村哲治接下社長執行役員兼CEO；原夏普會長暨鴻海董事長劉揚偉轉任夏普特別顧問。

產業界人士表示，夏普專業分工，實際經營由社長暨CEO負責，會長不插手實際經營事務，會長人選更替不影響實際的運作。

黃清苑是日本大學商學研究所博士課程畢業，2007年起擔任鴻海獨立董事，曾任台灣證券交易所董事、日本大和證券SMBC執行董事兼亞太地區總裁，以及國泰金控獨立董事。在金融及公司治理領域資歷完整，對日本市場相當熟悉，轉任夏普會長也是鴻海集團布局夏普管理團隊的重要一環。

夏普 鴻海 劉揚偉

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