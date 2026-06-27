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企業生日快樂／宏碁資訊抓住 AI 新浪潮 擴大業務量能

經濟日報／ 記者吳凱中／台北報導

宏碁資訊（6811）2022年上櫃以來，每年營收、獲利持續創新高。宏碁資訊總經理周幸蓉對今年營運樂觀看待，看好公部門與企業端對AI、雲端剛性需求持續，加上新增資安防護、數位轉型顧問等業務，帶動今年營運表現優於去年。

宏碁資訊2025年營收96.6億元，年增11%， 旗下雲端及大量軟體服務、應用開發及其他軟體服務與加值產品三大產品線業績皆較前一年度明顯成長，稅後純益5.95億元，年增10%，每股純益14.36元。

法人預估，宏碁資訊今年營收仍將交出雙位數成長，業績突破百億大關，續創新高紀錄。以下為專訪紀要：

問：宏碁資訊今年營運展望？

答：宏碁資訊對今年營運審慎樂觀，預期業績表現將優於去年，雖然現在全球有像中東戰爭等「黑天鵝」不確性因素存在，但AI驅動科技業快速演進，也為宏碁資訊帶來不少新機會。

比如宏碁資訊從過往主要協助客戶導入單一雲端或AI應用，現在服務範圍已擴及到資安防護、數位轉型顧問與全方位維運服務等，進一步擴大AI、雲端業務量能。

此外，隨著宏碁資訊啟動集團化布局，關係企業宏碁智雲資訊加入後，建構橫跨Azure、GCP與AWS的三朵雲服務生態圈，為企業提供更完整、多元的雲端與AI解決方案。

問：宏碁資訊在AI及資安領域布局？

答：宏碁資訊於2023年加速布局AI業務，並提出「企業生成式AI加速器」口號，隨著AI技術及市場認知持續改變，2026年進一步擴大公司AI策略，將自身定位為AI服務商，並擴大業務範圍。

從接單量來看，宏碁資訊AI專案服務在2024年至2025年間持續成長，專案量成長近四成。在商務應用端，2025年宏碁資訊在Microsoft 365 Copilot的銷售導入量達到2024年的三倍，反映企業對於將AI嵌入日常辦公流程的態度更為積極。

而在AI時代，資安不應該再視為成本，而是企業的競爭力之一。透過資安服務，宏碁資訊能與客戶建立更深層的合作關係，帶動雲端、AI等其他業務的銷售，降低開發新客戶的成本。

問：宏碁資訊海外布局狀況及策略？

答：拓展國際市場首要重點是「客戶在哪裡，我們就跟著去」。2023年在中國大陸成立上海子公司，現在已站穩當地市場，連續兩年獲利，服務的客戶不只台商，也拓展到大陸本土企業。

而受到美中貿易戰、疫情爆發後大陸管控措施影響，台廠生產供應鏈近年移轉至東南亞，宏碁資訊主要客戶陸續轉至越南投資設廠，對於軟體授權與服務在地化和合規需求殷切，宏碁資訊在越南成立子公司，現階段先以服務既有客戶為主。

問：宏碁資訊目前對於投資併購策略以及子公司IPO狀況？

答：目前尚未有實際併購案，但有投資合作夥伴資褓儲存，看好他們提供客戶數據資料的完整回復及保護。持續在國內外物色投資標的，這是未來幾年公司重要的策略方向，投資標的以AI領域為主，如相關資安或AI應用企業。

併購對象的選擇，必然要與宏碁資訊有技術互補、客戶互補、市場互補三大條件，AI時代真的不要想什麼都自建，必須與夥伴攜手，共同打造生態系，達成「1+1大於2」的效果。

宏碁資訊將追隨宏碁集團「老虎隊」計畫，當旗下的事業部，比如專精資安或AI服務業務成長壯大，具備獨立獲利與市場競爭力時，就將扶植它們成為「小老虎」，孵化成能獨立進入資本市場的公司。

宏碁資訊 宏碁 營收

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