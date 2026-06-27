企業生日快樂／宏碁資訊 Ace TEAM 扮集團先鋒

宏碁資訊（6811）目前專注在雲端及AI產業，但在公司發展初期，由於業務多元，各事業體員工文化個性都不同，周幸蓉接手宏碁資訊總經理後，做的第一件事就是文化融合，讓員工有共同的目標，一起向前行，打造出宏碁資訊獨有的Ace TEAM（王牌團隊）企業文化。

周幸蓉是業務助理出身，早年在宏碁集團旗下第三波資訊任職，隨著宏碁將旗下多家軟體及網路公司整併為「電子化服務事業群」，也就是宏碁資訊的前身，周幸蓉也隨組織改組，加入宏碁資訊。

直到宏碁資訊聚焦B2B的策略，收斂產品線及事業方向，公司業務組成仍相對多元，在尚未大舉跨入雲端及AI業務前，公司有專案開發、平台、商用軟體三大事業體，業務包羅萬象，涵蓋票務系統、電子書平台、協助企業做小型機房規劃與建置等。

周幸蓉分析，因三塊業務業態迥異，員工風格都不太一樣。比如專案開發多為研發人員組成，商用軟體員工偏活潑，平台業務的人組成也不一樣，她上任之後，做的第一件事就是文化融合，「就是讓大家有共同的目標，可以一起向著這目標前行，成為Ace TEAM（王牌團隊）。」

周幸蓉強調，自己不斷跟團隊強調「你們是王牌團隊，我們什麼都可以做得到」，即使現在大家做不一樣的事業，但其實都有一個終極目標，比如「最懂地端的雲端公司」、「企業生成式AI加速器」，透過塑造共同企業文化，凝聚所有員工向心力。

在周幸蓉悉心塑造下，宏碁資訊Ace TEAM凝結團隊精神「ACE+P2」，意即Accountablity（當責）、Creativity（創造力）、Empathy（同理心）、Passion（熱情）、Persist（堅持），這套企業文化也持續至今。

周幸蓉帶領宏碁資訊自2022年上櫃至今，營收、獲利皆創下新高紀錄，是宏碁集團子公司中「優等生」。

宏碁資訊的好成績，也獲宏碁集團大家長、身兼宏碁資訊董事長的陳俊聖在多次公開場合中屢屢稱讚，當AI浪潮來臨時，每當媒體問起宏碁集團在AI領域布局，宏碁資訊也是陳俊聖用以示範的集團AI產業先鋒。