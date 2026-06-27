快訊

獨／韓國瑜結束訪美行程 返台前與美眾院議長見面

光核三不夠…還要廢除非核家園 鄭麗文：將推重啟核電公投

大雷雨今炸中南部！防致災天氣 明起鋒面北退…下周這天將轉晴

聽新聞
0:00 / 0:00

企業生日快樂／宏碁資訊 智慧服務領航者

經濟日報／ 記者吳凱中／台北報導
宏碁資訊總經理周幸蓉（左起）、前瞻技術處處長邱源裕、政府暨中小企業處經理黃文亮 。記者曾吉松／攝影
宏碁資訊總經理周幸蓉（左起）、前瞻技術處處長邱源裕、政府暨中小企業處經理黃文亮 。記者曾吉松／攝影

宏碁資訊（6811）（AEB）今年邁入14歲，是老牌PC大廠宏碁集團在資訊服務產業與數位雲端趨勢下的重要策略布局，長期專注於B2B數位轉型的解決方案，企業經營重心從「最懂地端的雲端公司」到「企業生成式AI加速器」，面向未來五年，宏碁資訊啟動集團化戰略，力拚擴大海外版圖，成為亞太區的智慧服務領航者。

時間點拉回1990年代個人電腦黃金時期，宏碁集團在PC硬體領域快速成長，但集團創辦人施振榮有一個夢想，希望宏碁不只製造硬體，而是「軟硬兼備」，在集團內部成立許多家軟體及網路公司。

2000年網路泡沫破裂，加上PC產業風向轉變，因應外部環境調整，宏碁2002年展開第二波組織變革，除了將代工與品牌事業分家外，先前成立的軟體及網路公司則被劃入宏碁內部的「電子化服務事業群」，由時任總經理萬以寧主管。事業群下轄包含售票系統的元碁、提供網路服務的太碁、開發軟體的華瞻、賣商用軟體的第三波等多家公司，從目標客群到商業模式皆不同。

事業群後來改組為宏碁資訊，總經理周幸蓉回憶，「當時萬總（萬以寧）認為，公司必須做取捨，因為有的服務是To B，有的是To C，服務客戶不同，需求各異，自然無法做到專精，也沒辦法真正獲得客戶信任。」

2012年，原宏碁電子化服務事業群之核心業務與主要團隊整合、組成宏碁資訊。並選擇收斂事業方向，專注資訊服務領域，鎖定B2B市場，服務企業客戶及政府單位。

最懂地端的雲端 做中學累積經驗

2014年，微軟新任執行長納德拉（Satya Nadella）上任，喊出「行動優先、雲端至上」的口號，企業上雲將是未來的新趨勢，2016年，宏碁資訊承接了第一個企業雲端業務。周幸蓉表示，「當時市場上還沒有人在談雲端，我們在做的時候，台灣還沒有人做過。」宏碁資訊與原廠微軟花了很多時間，其實這件生意金額不到百萬，卻花了足足九個月的時間完成。

儘管這件業務不賺錢，卻為宏碁資訊日後雲端業務奠定基礎，為了完成業務，宏碁資訊技術團隊開始練兵，不斷研究國外的報告，參考其他同業的作法？為何能這麼快結案？

周幸蓉分析，在宏碁資訊「練功」期間，台灣產業界也開始慢慢建立雲端是未來趨勢的共識，其實國際市場已非常流行「上雲」，台灣業界還處於摸索期，宏碁資訊也在做中學，持續累積雲端產業相關know How。

宏碁資訊後續有接到零星雲端專案，但比起公司投入大量研發資源，收益顯然不成正比，宏碁資訊一度評估要放棄雲端業務。但2020年起疫情爆發，隔離措施促使企業加速數位轉型，企業對遠距辦公與跨點營運、雲端備援、災難復原的需求快速浮現，建立營運韌性迫在眉睫，企業上雲的雲端需求呈現「井噴」狀態。

宏碁資訊此時已累積不少雲端經驗，適時切入業界需求，反而有了「最懂地端的雲端公司」的稱謂，雲端業務更成為公司主要成長動能，宏碁資訊在2022年順利掛牌上櫃，達成企業新里程碑。

宏碁資訊目前在三大公有雲（Azure、GCP、AWS）皆有相應產品線，與微軟、Google、AWS及趨勢科技等國際原廠建立策略合作關係，串聯全球超過200家國際原廠的技術資源。

生成式AI加速器 客戶橫跨各領域

2022年11月底，OpenAI推出ChatGPT，瞬間引爆全球生成式AI熱潮，不到三個月時間使用者已超過1億，AI成為科技業最新熱門項目，宏碁資訊也感受到龐大商機潛力。

周幸蓉分析，人工智慧的前身其實就是大量資料，公司在資料領域一直都有著墨，所以當ChatGPT帶起熱潮後，宏碁資訊能快速無縫接軌，提供政府及企業界AI解決方案。

擴大AI業務後，公司定位也迅速轉變，從「最懂地端的雲端公司」轉為「企業生成式AI加速器」，成為宏碁資訊近幾年經營重心。

發展至今，宏碁資訊已服務超過2,000家企業客戶，服務產業橫跨高科技、政府、金融、傳統產業、國營事業與醫療照護等多元領域。產品服務涵蓋數位轉型、雲端服務、資訊安全、AI & Data、應用開發、數位平台、系統工程等領域，透過整合AI應用，資料治理、資安防護與維運服務等。

2026年，宏碁資訊定位自身為深耕在地、放眼亞太的AI服務商（AI Service Provider），期許中長期到2030年，宏碁資訊要成為亞太區的智慧服務領航者，將複製在台灣成功的經驗，輸出至東南亞等高速成長的市場。

宏碁資訊也啟動集團化戰略，複製母公司宏碁集團「老虎隊」成功經驗，培養宏碁資訊旗下的事業體能獨立上市櫃，帶來持續創新的動能。

宏碁 宏碁資訊 軟體

延伸閱讀

南亞科躋身高通 AI 資料中心夥伴 台灣記憶體廠首度入列

遠傳加速衝刺 AI 醫療

AI大聯盟 日本亦搭乘人工智慧基礎建設順風

標普全球1200軟體與服務指數5月漲幅15% 創最佳單月表現

相關新聞

長榮航華盛頓直飛桃園首航 韓國瑜剪綵見證

長榮航空（2618）於美國華盛頓時間26日正式開航「華盛頓特區－桃園」直飛航線，立法院長韓國瑜率領跨黨派立委訪美團搭乘華盛頓飛往桃園的首航班返台，並出席首航剪綵儀式。他表示，新航線開通象徵台美夥伴關係邁向新里程碑，未來將為雙方交流與合作注入更多新動能。

美元指數飆近13個月新高 投資人下一步該怎麼走

美元指數來到近13個月新高，26日一度來到101.8，之後雖然回降，但美元指數仍維持在101之上，展現美元匯率近來強勢表現。然而，美元匯率的走強，卻造成了金融市場大震盪，包括美債殖利率升高使債券價格繼續下挫、金價也因此直直落，國際金價本周更在4000美元關卡上下震盪，許多國際貨幣也因為美元走強而偏弱，尤以日圓為代表，來到161兌1美元價位。那麼，投資人該何去何從？

基米股東會順利改選 創新板掛牌開啟新局、四大業務營運迎轉機

基因定序領導大廠基米（4195）於26日舉行股東常會，會中順利承認去年營業報告書、財務報表與虧損撥補案，並通過各項議案，同時完成董事（含獨立董事）全面改選。隨後召開的董事會，一致推選周孟賢續任董事長。

AI加持 景氣燈號連六紅

國發會發布五月景氣燈號，亮出連續第六顆紅燈，綜合判斷分數為卅九分，則較上月減少一分。經濟發展處處長陳美菊表示，國內經濟仍維持穩健，審慎樂觀看待。

郭明鑑辭國泰世華董座等3職

國泰金控董事、國泰世華銀行董事長郭明鑑請辭。國泰金發布聲明表示，郭明鑑因近日兼職引發社會不同意見，為避免造成不良觀感並影響公司聲譽，即日起請辭國泰金董事、國泰世華銀行董事暨董事長，以及國泰私募股權公司董事職務。

戰爭衝擊 台電今年前4月虧損90億元

台電昨日召開股東常會，由於台電去年終止連三年虧損、單年度轉虧為盈，卻未配息，這也讓小股東今年再度拉起布條抗議台電沒發股利；小股東也關心核四封存問題，並表示日、韓、德等國都重新考慮或重啟核電；台電回應，核能是國家重大建設，台電無權自行決定核四的停建或續建。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。