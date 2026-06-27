企業生日快樂／宏碁資訊 智慧服務領航者

宏碁資訊（6811）（AEB）今年邁入14歲，是老牌PC大廠宏碁集團在資訊服務產業與數位雲端趨勢下的重要策略布局，長期專注於B2B數位轉型的解決方案，企業經營重心從「最懂地端的雲端公司」到「企業生成式AI加速器」，面向未來五年，宏碁資訊啟動集團化戰略，力拚擴大海外版圖，成為亞太區的智慧服務領航者。

時間點拉回1990年代個人電腦黃金時期，宏碁集團在PC硬體領域快速成長，但集團創辦人施振榮有一個夢想，希望宏碁不只製造硬體，而是「軟硬兼備」，在集團內部成立許多家軟體及網路公司。

2000年網路泡沫破裂，加上PC產業風向轉變，因應外部環境調整，宏碁2002年展開第二波組織變革，除了將代工與品牌事業分家外，先前成立的軟體及網路公司則被劃入宏碁內部的「電子化服務事業群」，由時任總經理萬以寧主管。事業群下轄包含售票系統的元碁、提供網路服務的太碁、開發軟體的華瞻、賣商用軟體的第三波等多家公司，從目標客群到商業模式皆不同。

事業群後來改組為宏碁資訊，總經理周幸蓉回憶，「當時萬總（萬以寧）認為，公司必須做取捨，因為有的服務是To B，有的是To C，服務客戶不同，需求各異，自然無法做到專精，也沒辦法真正獲得客戶信任。」

2012年，原宏碁電子化服務事業群之核心業務與主要團隊整合、組成宏碁資訊。並選擇收斂事業方向，專注資訊服務領域，鎖定B2B市場，服務企業客戶及政府單位。

最懂地端的雲端 做中學累積經驗

2014年，微軟新任執行長納德拉（Satya Nadella）上任，喊出「行動優先、雲端至上」的口號，企業上雲將是未來的新趨勢，2016年，宏碁資訊承接了第一個企業雲端業務。周幸蓉表示，「當時市場上還沒有人在談雲端，我們在做的時候，台灣還沒有人做過。」宏碁資訊與原廠微軟花了很多時間，其實這件生意金額不到百萬，卻花了足足九個月的時間完成。

儘管這件業務不賺錢，卻為宏碁資訊日後雲端業務奠定基礎，為了完成業務，宏碁資訊技術團隊開始練兵，不斷研究國外的報告，參考其他同業的作法？為何能這麼快結案？

周幸蓉分析，在宏碁資訊「練功」期間，台灣產業界也開始慢慢建立雲端是未來趨勢的共識，其實國際市場已非常流行「上雲」，台灣業界還處於摸索期，宏碁資訊也在做中學，持續累積雲端產業相關know How。

宏碁資訊後續有接到零星雲端專案，但比起公司投入大量研發資源，收益顯然不成正比，宏碁資訊一度評估要放棄雲端業務。但2020年起疫情爆發，隔離措施促使企業加速數位轉型，企業對遠距辦公與跨點營運、雲端備援、災難復原的需求快速浮現，建立營運韌性迫在眉睫，企業上雲的雲端需求呈現「井噴」狀態。

宏碁資訊此時已累積不少雲端經驗，適時切入業界需求，反而有了「最懂地端的雲端公司」的稱謂，雲端業務更成為公司主要成長動能，宏碁資訊在2022年順利掛牌上櫃，達成企業新里程碑。

宏碁資訊目前在三大公有雲（Azure、GCP、AWS）皆有相應產品線，與微軟、Google、AWS及趨勢科技等國際原廠建立策略合作關係，串聯全球超過200家國際原廠的技術資源。

生成式AI加速器 客戶橫跨各領域

2022年11月底，OpenAI推出ChatGPT，瞬間引爆全球生成式AI熱潮，不到三個月時間使用者已超過1億，AI成為科技業最新熱門項目，宏碁資訊也感受到龐大商機潛力。

周幸蓉分析，人工智慧的前身其實就是大量資料，公司在資料領域一直都有著墨，所以當ChatGPT帶起熱潮後，宏碁資訊能快速無縫接軌，提供政府及企業界AI解決方案。

擴大AI業務後，公司定位也迅速轉變，從「最懂地端的雲端公司」轉為「企業生成式AI加速器」，成為宏碁資訊近幾年經營重心。

發展至今，宏碁資訊已服務超過2,000家企業客戶，服務產業橫跨高科技、政府、金融、傳統產業、國營事業與醫療照護等多元領域。產品服務涵蓋數位轉型、雲端服務、資訊安全、AI & Data、應用開發、數位平台、系統工程等領域，透過整合AI應用，資料治理、資安防護與維運服務等。

2026年，宏碁資訊定位自身為深耕在地、放眼亞太的AI服務商（AI Service Provider），期許中長期到2030年，宏碁資訊要成為亞太區的智慧服務領航者，將複製在台灣成功的經驗，輸出至東南亞等高速成長的市場。

宏碁資訊也啟動集團化戰略，複製母公司宏碁集團「老虎隊」成功經驗，培養宏碁資訊旗下的事業體能獨立上市櫃，帶來持續創新的動能。