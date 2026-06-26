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緯創再砸逾百億元擴增AI伺服器產能 鎖定台灣、越南、馬來西亞等地

經濟日報／ 記者蘇嘉維／台北即時報導
緯創。聯合報系資料照片／記者吳康瑋攝影
緯創。聯合報系資料照片／記者吳康瑋攝影

ODM大廠緯創（3231）宣布，加碼在台灣高雄、越南、馬來西亞等興建投資案，總金額高達107億元，持續擴大AI伺服器新產能布局，同時對美國加州子公司增資1.5億美元（約合新台幣47.78億元），預計新增產能將可望在今年及明年陸續到位，替緯創帶來額外成長動能。

緯創26日召開董事會並通過新廠房及建築物改良、採購新設備等議案，預計將新增資本支出，分別應用在新竹廠區新台幣17億元、高雄廠區新台幣75億元、越南廠區2,450萬美元（約新台幣7.8億元），以及馬來西亞廠區2,270萬美元 （約新台幣7.23億元）。

不僅如此，緯創董事會也同步通過，因應美國加州營運擴展，將額外增資百分之百持有子公司WisLab EMS Corporation（簡稱WisLab）1.5億美元。業界指出，緯創加州廠原先主要負責醫療及工控等產品生產，隨著AI伺服器商機持續崛起，緯創也開始在加州廠建置伺服器研發、測試驗證及生產等相關產能建置。

緯創 伺服器 馬來西亞

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