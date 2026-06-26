緯創增資加州子公司47億元 並同步擴大海內外產能

緯創今（26）日召開董事會，宣布擴大資本支出，來因應海外建廠與購置設備需求。董事會通過兩大議案，其中一案是「為因應未來美國加州營運擴展，本公司擬額外增資100%持股之子公司WisLab EMSCorporation（簡稱WisLab）1.5億美元」。此舉正好呼應前一日輝達執行長黃仁勳甫於股東會上，點名緯創等供應鏈夥伴正赴美建廠、支撐AI生態系發展的說法。

2026-06-26 17:01