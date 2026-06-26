緯創增資加州子公司47億元 並同步擴大海內外產能
緯創（3231）26日召開董事會，決議額外增資100%持股之子公司WisLab EMS Corporation (WisLab)，以因應未來美國加州營運擴展，增資金額為1.5億美元（約新台幣47.79億元），並通過海內外多個廠區新增資本支出，進行擴產，持續擴大全球布局。
緯創公告，因應新建廠房與建築物改良，以及購買機器設備，本公司通過新增資本支出，分別為新竹廠區新台幣17億元、高雄廠區新台幣75億元、越南廠區2,450萬美元（約新台幣7.8億元），以及馬來西亞廠區2,270萬美元（約新台幣7.23億元）。
緯創表示，目前客戶需求仍維持強勁成長態勢，市場需求成長速度遠超供應鏈擴張速度，關鍵零組件缺料現象就是最好的佐證，因此目前仍未看到市場有泡沫化的現象。
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