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黃仁勳剛讚赴美擴大建廠 緯創董事會秒過：1.5億美元增資加州子公司

聯合報／ 記者鍾張涵／即時報導
在2026台北國際電腦展上，輝達執行長黃仁勳（前排右二）特別前往緯創與緯穎攤位。圖／取自緯創facebook粉絲專頁
在2026台北國際電腦展上，輝達執行長黃仁勳（前排右二）特別前往緯創與緯穎攤位。圖／取自緯創facebook粉絲專頁

緯創今（26）日召開董事會，宣布擴大資本支出，來因應海外建廠與購置設備需求。董事會通過兩大議案，其中一案是「為因應未來美國加州營運擴展，本公司擬額外增資100%持股之子公司WisLab EMSCorporation（簡稱WisLab）1.5億美元」。此舉正好呼應前一日輝達執行長黃仁勳甫於股東會上，點名緯創等供應鏈夥伴正赴美建廠、支撐AI生態系發展的說法。

緯創董事會今公告，通過兩大議案，包括一，因應新建廠房與建築物改良及購買機器設備，通過新增資本支出，分別為新竹廠區新台幣17億元、高雄廠區新台幣75億元、越南廠區2450萬美元，以及馬來西亞廠區2270萬美元。二，額外增資100%持股之子公司WisLab1.5億美元。

無獨有偶，輝達在美國時間6月24日才剛舉行年度股東大會，黃仁勳對產業前景態度樂觀，他指出，今年不論對輝達或電腦產業而言，都是非比尋常的一年，電腦在AI時代已轉變為助手，不再單純只是工具。

黃仁勳表示，隨著生成式AI邁向具備推理、規畫及執行任務能力的「AI代理」（AI Agent）時代，AI資料中心的角色也隨之轉變，從過去單純提供算力，提升為可持續創造價值的「AI工廠」（AI Factory）。這項趨勢也已反映在財報上，輝達2026會計年度的資料中心營收達1937億美元，年增率達68%，占總營收近九成，顯示AI基礎建設仍居公司成長主力。

在這波AI工廠建置浪潮中，黃仁勳強調AI是美國「一個世代才會出現一次」的再工業化機會，將推動先進製造機會回流與永續能源投資。藉由AI帶來的獲利與規模，輝達將持續投資關鍵供應鏈。

他還點名，台積電、鴻海、緯創等台廠及英特爾、美光、Amkor、Marvell、Corning、Coherent、Lumentum等國際企業，正共同支撐AI生態系的發展。

日前在2026台北國際電腦展上，黃仁勳特別前往緯創與緯穎攤位站台，緯創當時還特地在社群網站facebook及IG上熱烈發文，強調黃仁勳的到訪，「深刻展現雙方長期以來穩固且堅實的合作」。

緯創 黃仁勳 增資

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