華電網股東會／標案挹注 董座：第3季營運有望逐步加溫
系統整合大廠華電網（6163）26日召開股東會，通過配發0.58元現金，配發率77.3%。董事長陳國章指出，部份跨域整合專案第3季起將逐步進入建置期，營運動能可望逐步加溫。
公司去年得標金額創歷史新高之後，累計今年前五月累計營收25.6億元、年增32.6％。陳國章表示，得標的跨域整合專案，經細部設計準備，第3季起將逐步進入建置期，營運動能可望逐步加溫，下半年因應半導體產業客戶基於算力需求成長，亦將提供基礎建設所需的建置服務，這也是未來公司重要的成長來源。
公司表示，透過先進 AI 技術導入、對外投資與策略合作，推升公司四大領域產品與服務價值，同時藉由資安威脅識別與防禦，協助客戶與合作夥伴在 AI 典範轉移與產業升級浪潮，創造長期競爭優勢。
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