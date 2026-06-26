國科會：3大科學園區提前啟動防汛應變 無淹水災情

豪雨影響，多地出現積淹水災情。國科會今天表示，3大科學園區已提前啟動防汛應變機制，目前各園區公共設施及廠商營運均維持正常，未有淹水或災損；另已建立園區緊急通報平台，相關人員全天候待命，並督導防洪、自來水、交通號誌及在建工程等廠商加強巡查，以即時掌握狀況。

受鋒面及西南風影響，全台各地易有劇烈降雨，經濟部統計，截至中午12時，全台累計487件積淹水災情。台南市、高雄市與屏東縣今天停班停課；新竹市、新竹縣上午多路段積水，也陸續停班停課。

國科會說明，受近期豪雨影響，竹科、中科、南科已提前啟動防汛應變機制，持續掌握降雨情形及園區整體運作，截至目前為止，各園區公共設施及廠商營運均維持正常，未有淹水或災損情形。

國科會表示，在公共設施方面，各園區已針對供水、供電、供氣等公用設施加強例行巡檢，運作均無異常。另外，已建立園區緊急通報平台，由各任務編組人員全天候待命，並督導防洪、自來水、景觀維護、交通號誌、在建工程等廠商加強園區及工區巡查，以即時掌握狀況，確保各項設施正常運作。

國科會指出，科學園區平時即向園區廠商及從業人員宣導，留意天候變化及易積淹水路段，同時與地方政府保持密切聯繫，如有災情或需協助事項，可透過園區通報專線即時反映，目前尚無事故或災情通報。

國科會表示，此波鋒面也為全台各地水庫帶來豐沛進水，尤其南部地區主要水庫蓄水量均明顯提升，有助後續穩定供水，並將持續密切關注中央氣象署發布的天氣資訊，視實際降雨情形適時啟動相關應變措施，確保園區營運及廠商生產不受影響。