郭守富接任正崴總經理後 宣告將以AI Factory開啟集團製造新局

正崴（2392）總經理郭守富26日表示，將帶領正崴集團以AI轉型為方向，隨著全球製造客戶對自動化與 AI 應用的需求持續升溫，正崴將以 40 年電子製造積累為基礎，系統性將 AI 能力導入全球廠區，推動集團從 EMS 製造商演進為 AI Factory：一套以真實製造場域為核心的智慧製造模式，透過 AI 在每一個工站持續學習並累積能力，將訓練成熟的模型直接移植至全球任一廠區的機器人或機台，實現跨境、低成本、快速擴充的產線布署。

在正式接任正崴總經理之前，郭守富已擔任集團旗下星科國際（SYNCROBOTIC）董事長一職，主導 AI 機器人技術的研發與應用部署，將 AI 能力從技術研發推進至製造場域的實際運行。星科國際是正崴 AI 轉型的核心推手，負責定義整體解決方案架構，整合現場感測與影像數據採集，透過 AI 平台進行即時分析、決策與調度，確保系統在真實廠區持續落地。

「正崴 40 年的製造積累與遍布全球的工業場域，是我們轉型最真實的資本。我要做的，是把這些經驗與數據轉化為真正的 AI 實力，讓每一條產線更有效率地運行。這不只是產線的升級，從內部管理流程到跨國多廠區的營運調度，我們正在用 AI 重新定義正崴的彈性製造能力。正崴未來不會只是代工製造商，而是協助全球製造業實現 AI 自主化的關鍵夥伴。」郭守富說。

在製造端，正崴自主開發的 AI 智慧手臂方案，已應用於 PCB 及 FPC 軟板自動化組裝工站並通過試產線驗證，是這套戰略的具體落地之一。機器手臂可在短時間內完成新工站任務學習，達到近 100% 作業成功率，顯著降低新產品導入的切換成本與停線時間；針對 FPC 軟板易變形、難定位的特性，系統能精準控制取放角度與力道，完成高精度組裝。系統隨每次實際作業持續自我優化，具備跨廠區複製的條件。

在全球布局上，正崴已於美國德州建立製造據點，聚焦 AI 資料中心相關零組件的在地生產，可直接回應北美客戶對在地化供應鏈的需求，是集團製造版圖向北美延伸的重要節點。

正崴 AI Factory 的核心邏輯，在於以集團遍布美國、越南、印度、台灣、中國大陸的既有廠區作為真實數據場域，形成算力、模型、製造場景協同運作的閉環。每一個工站的作業都能讓整體系統能力隨之累積，並可快速複製至全球製造據點。要在製造領域保持領先，就必須讓 AI 成為製造體制的一部分，而非外掛工具。

全球關鍵 AI 與機器人技術平台正加速向製造業開放商業授權，製造業 AI 轉型的競局已經開始，先行布局者將掌握關鍵優勢。隨著郭守富的接任，正崴正式開啟 AI 製造新格局。