AI 需求持續帶動成長 全球 Foundry 2.0市場第1季營收年增23%
研調機構Counterpoint Research統計，2026 年第1季全球Foundry 2.0市場營收達860億美元，年增23%，主要受 AI GPU、AI ASIC與先進封裝需求帶動。龍頭台積電（2330）第1季營收年增 41%，預估2026全年營收將年增約36%。
主打成熟製程的中芯國際（SMIC）與 Nexchip第1季營收分別年增 12% 與 19%；聯電（2303）（UMC）及世界先進（5347）（VIS）則分別成長10% 與14%。
封測龍頭日月光（3711）（ASE）與Amkor第1季營收分別年增 18% 及 25%，顯示AI需求已逐步擴展至先進封裝與測試。
Counterpoint Research 資深分析師 William Li 表示，本輪AI成長周期的特點，不僅在於需求強勁，更反映在台積電營運策略的調整。Counterpoint Research 觀察到，台積電近期的價格策略也不同於過往年度調價模式，顯示市場需求強度已高於以往幾輪半導體景氣循環。加上 CoWoS 先進封裝產能仍然吃緊，Counterpoint Research 認為目前 AI 所帶動的需求，不僅屬於景氣循環，更反映半導體產業正朝向新的結構性發展。
Counterpoint Research 研究副總監 Brady Wang表示，先進封裝已成為AI系統部署的重要環節。隨著AI晶片對先進封裝需求持續增加，OSAT業者的訂單能見度及需求穩定性同步提升，2026年第1季的營運表現及產能擴充計畫，也反映出整體供應鏈正積極因應 AI 市場需求。
Counterpoint Research將Foundry 2.0 定義為涵蓋晶圓代工（Foundry）、非記憶體IDM、封裝測試（OSAT）及光罩（Photomask）等供應鏈的新架構，更完整反映設計、製造、封裝與測試日益整合的產業發展趨勢。
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