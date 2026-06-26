報價漲聲響起 法人調高世界獲利預估值及目標價

世界（5347）受惠客戶季節性需求及客戶市占率增加，第2季營收可望季增逾15%，加上啟動漲價、產能利用率持續提升、2027年上半年淡季不淡，及VSMC營運優於預期，法人調升今、明年獲利預估值及目標價。

投顧法人分析，世界隨客戶對於伺服器、智慧手機等的電源管理晶片需求強勁，加上開始進行產能調整，帶動第2季晶圓出貨量季增12.5%，產品組合改善推升平均銷售單價，獲利同步水漲船高。

需求端來看，法人指出，世界目前訂單能見度達4個月，預期第3季產能利用率可望提升至90%，其中，0.18微米維持滿載、0.35與0.5微米需求復甦，AI、智慧手機電源管理晶片客戶需求成長性最強，有望推升電源管理平台營收占比朝80%以上邁進，進而提升獲利能力。

世界先前價格調整及目前正在進行的第二輪協商，反映過去吸收的成本，將拉抬平均銷售單價於下半年進一步攀升，法人上修世界第3季營收預估值，換算約季增中個位數百分比。

以終端市場而言，法人評估，智慧手機、個人電腦2026年銷量雖較年初預期更加保守，電動車需求亦受到中國大陸取消補貼、油價上漲等影響，但AI帶動雲端及裝置端對半導體含量的增加將支撐世界下半年晶圓出貨量提升。

考量2027年上半年VSMC投產、客戶對電源管理晶片強勁需求，將使 0.18與0.25微米產能維持滿載，加上目前協商的價格尚未反映未來生產成本上漲，法人認為，2027年第1季仍有望再次進行價格調整並呈現淡季不淡，2027年全年逐季成長可期。