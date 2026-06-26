快訊

彰化驚見「保鮮膜棉被裹屍」長髮蠟化屍體遭棄置荔枝園…恐已死亡多日

委內瑞拉連2強震至少235死！孩童爬出瓦礫、小狗奇蹟獲救畫面曝光

看人類搬沙發太辛苦 橘貓努力墊腳舉手幫忙：朕來就好奴才先去休息

聽新聞
0:00 / 0:00

報價漲聲響起 法人調高世界獲利預估值及目標價

經濟日報／ 記者盧宏奇／台北即時報導

世界（5347）受惠客戶季節性需求及客戶市占率增加，第2季營收可望季增逾15%，加上啟動漲價、產能利用率持續提升、2027年上半年淡季不淡，及VSMC營運優於預期，法人調升今、明年獲利預估值及目標價。

投顧法人分析，世界隨客戶對於伺服器、智慧手機等的電源管理晶片需求強勁，加上開始進行產能調整，帶動第2季晶圓出貨量季增12.5%，產品組合改善推升平均銷售單價，獲利同步水漲船高。

需求端來看，法人指出，世界目前訂單能見度達4個月，預期第3季產能利用率可望提升至90%，其中，0.18微米維持滿載、0.35與0.5微米需求復甦，AI、智慧手機電源管理晶片客戶需求成長性最強，有望推升電源管理平台營收占比朝80%以上邁進，進而提升獲利能力。

世界先前價格調整及目前正在進行的第二輪協商，反映過去吸收的成本，將拉抬平均銷售單價於下半年進一步攀升，法人上修世界第3季營收預估值，換算約季增中個位數百分比。

以終端市場而言，法人評估，智慧手機、個人電腦2026年銷量雖較年初預期更加保守，電動車需求亦受到中國大陸取消補貼、油價上漲等影響，但AI帶動雲端及裝置端對半導體含量的增加將支撐世界下半年晶圓出貨量提升。

考量2027年上半年VSMC投產、客戶對電源管理晶片強勁需求，將使 0.18與0.25微米產能維持滿載，加上目前協商的價格尚未反映未來生產成本上漲，法人認為，2027年第1季仍有望再次進行價格調整並呈現淡季不淡，2027年全年逐季成長可期。

營收 半導體 智慧手機

延伸閱讀

獲利動能強勁 法人調升聯茂獲利預估值及目標價

訂單滿手帶動單季營收創高可期 法人調高這檔網通股目標價

美光財報讚 PCB廠喊衝

界霖營運將逐季走揚

相關新聞

A+通過明泰、均華、乾瞻等計畫 強化6G、先進封裝與 AI 晶片關鍵技術

經濟部產業技術司日前召開「A+企業創新研發淬鍊計畫」會議，通過明泰科技（3380）、均華精密工業（6640）及乾瞻科技（7898）等3項前瞻技術研發計畫。這次通過計畫聚焦B5G/Pre-6G通訊基礎建設、先進封裝設備及AI晶片高速互連等關鍵技術，透過通訊系統創新、設備自主化及半導體矽智財技術突破，協助我國掌握全球半導體與通訊產業發展契機，強化產業自主供應能力。

AI 需求持續帶動成長 全球 Foundry 2.0市場第1季營收年增23%

研調機構Counterpoint Research統計，2026 年第1季全球Foundry 2.0市場營收達860億美元，年增23%，主要受 AI GPU、AI ASIC與先進封裝需求帶動。龍頭台積電（2330）第1季營收年增 41%，預估2026全年營收將年增約36%。

報價漲聲響起 法人調高世界獲利預估值及目標價

世界（5347）受惠客戶季節性需求及客戶市占率增加，第2季營收可望季增逾15%，加上啟動漲價、產能利用率持續提升、2027年上半年淡季不淡，及VSMC營運優於預期，法人調升今、明年獲利預估值及目標價。

10年市場規模成長一倍！「這潛力產業」台廠大吃補

隨著全球通訊需求快速升級，低軌衛星（LEO）市場正迎來爆發性成長期。低軌衛星已由過去以國防與政府應用為主，逐步拓展至商業寬頻、物聯網、智慧交通與偏遠地區網路覆蓋等多元場景，成為未來數位基礎建設的重要拼圖。

美光財報展望超亮眼 台表科、健鼎跟著旺

記憶體大廠美光上季財報讓市場驚艷，並預告「看不到供應跟上需求的時間點」，透露記憶體供不應求態勢尚無盡頭。法人看好，美光後市持續看俏，不僅透露記憶體市場多頭續航，引領南亞科、華邦等台廠持續向好，也將擴大PCB相關需求，健鼎、台表科（6278）等跟著衝鋒。

聯電躍關鍵贏家！高通揭AI大轉型夥伴 晶圓代工僅列聯電 未見台積電

高通24日於年度投資人大會揭露歷來最大轉型計畫，大舉揮軍AI（人工智慧）資料中心市場，並公布首批35家生態系夥伴，晶圓代工領域僅聯電（2303）一家入列，未見台積電，引發熱議。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。