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輝達800V Power Rack 成 Vera Rubin 選用方案 Rubin Ultra 擴大採用

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北即時報導

根據TrendForce最新AI server供電架構研究，輝達NVIDIA）正積極打造自家800V HVDC Power Rack方案，目標於2026年第3季完成備貨，提供有需求的Vera Rubin客戶選用，非標準配備。從各機櫃的功耗設計來看，NVIDIA 800V Power Rack應將於2027下半年的Rubin Ultra系列後逐步放大採用情形，實際大規模採目前估計將落在2028年。

TrendForce說明，VR200單櫃功耗約225kW，相較前一代GB300的150kW，增幅尚屬可控，仍可沿用In Rack PSU (power supply unit)支應。進入Rubin Ultra世代，其功耗660kW的設計，對應下一代氣冷產品功耗水準多可達1.2MW-1.3MW，預估單櫃Power Rack可支援1-2櫃Rubin Ultra，然實際採用數量將取決於客戶的冗餘需求。此外，供應鏈透露，NVIDIA正持續開發更多供電方案，將提供客戶多元選擇。

輝達 NVIDIA

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