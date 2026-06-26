市調機構：折疊 iPhone 助攻… 2026全球折疊機平均出貨單價提升18%

記憶體大廠美光上季財報讓市場驚艷，並預告「看不到供應跟上需求的時間點」，透露記憶體供不應求態勢尚無盡頭。法人看好，美光後市持續看俏，不僅透露記憶體市場多頭續航，引領南亞科、華邦等台廠持續向好，也將擴大PCB相關需求，健鼎、台表科（6278）等跟著衝鋒。

2026-06-26 01:07