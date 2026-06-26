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市調機構：折疊 iPhone 助攻… 2026全球折疊機平均出貨單價提升18%
市場調查機構 CounterPoint Research發佈報告表示，預估蘋果首款折疊iPhone助攻下，2026年全球書本式折疊手機平均出貨單價（ASP）將上漲 18%。
在折疊智慧手機的型態方面，該機構指出，翻蓋式折疊機型（俗稱小摺疊）隨著更多品牌進入、產能擴大，價格持續下探，逐步靠近高端直板手機。而書本式折疊機型（俗稱大摺疊）仍定位高端，持續疊加更大螢幕、更優鉸鏈、更大電池、更強影像與更突出的生產力能力。
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