10年市場規模成長一倍！「這潛力產業」台廠大吃補

隨著全球通訊需求快速升級，低軌衛星（LEO）市場正迎來爆發性成長期。低軌衛星已由過去以國防與政府應用為主，逐步拓展至商業寬頻、物聯網、智慧交通與偏遠地區網路覆蓋等多元場景，成為未來數位基礎建設的重要拼圖。

摩根新興科技產品經理戴馨玲指出，儘管美國太空預算在2025年較2024年下滑3%，但根據Space Stats與摩根史丹利的數據，隨著火箭發射成本的降低，NASA規劃2026年的預算將較2025年成長40%，2027年更會較2026年成長77%；代表美國在火箭與衛星發射上的政策能見度已愈來愈大。

摩根新興科技基金經理人葉鴻儒表示，AI產業的發展已與低軌衛星形成關鍵交集。近期AI族群在經歷修正後出現反彈，市場也重新聚焦長期需求趨勢；低軌衛星的發展不僅限於衛星本身製造，更進一步推升地面接收設備、天線系統、射頻元件與通訊基礎設施的全面升級。

戴馨玲表示，根據Precedence的研究顯示，全球衛星產業規模預估將自2025年的約3,623億美元，穩步成長至2030年的5,373億美元，並在2035年進一步推升至約7,802億美元，十年間成長逾一倍，這顯示低軌衛星已逐步從「建置階段」邁向「商業化普及」，帶動整體產業鏈持續擴張。