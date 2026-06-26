新思科技發表第一波多物理場融合解決方案 聯發科、輝達與三星都導入

新思科技近日發表第一波多物理場融合解決方案，供客戶進行部署。隨著晶片的複雜性愈來愈高，包括訊號完整性、電源完整性、熱完整性、電磁效應與協同封裝光學(co-packaged optics)等物理相關挑戰，在先進節點與多晶粒的架構中都形成關鍵的約束，因此需要統一的電子設計自動化（EDA）與多物理場解決方式。

新思科技EDA產品管理暨策略事業部資深副總裁Sanjay Bali表示，多物理場正在根本上重塑先進半導體設計的工程方式，並驅動從所費不貲的過度設計，轉移到完成整合的系統感知協同設計(co-design)。他指出，多物理場融合產品組合統整了新思科技與Ansys的技術，以便把物理直接嵌入數位與類比工作流程，讓工程團隊得以橫跨各個領域進行設計，並為次世代系統產出更少的迭代、更高的生產力與更優化的矽晶片。

新思表示，第一波多物理場融合解決方案包括具針對性的GPU加速流程，而這流程是由NVIDIA CUDA-X中具備的cuDSS等函式庫所驅動：

供時序簽核用途的多物理場融合：讓執行時間最高可以快上三倍，並促成SPICE 級精準度的多物理場時序分析。

供設計收斂用途的多物理場融合：設計收斂最高快上十倍，且ECO的成功率更高，PPA也獲得改善。結合新思科技的PrimeClosure解決方案與RedHawk-SC，把電源完整性嵌入黃金標準的簽核優化，並以更少的迭代加速技術融合。

供多晶粒設計用途的多物理場融合：完成統一的新思科技3DIC編譯器平台、RedHawk-SC、RedHawk-SC Electrothermal 與多物理場HFSS-IC，可以達成同步的電源完整性、熱與電磁分析，並利用謀定後動的設計方法，提供從探索階段到黃金標準簽核的早期系統洞見。

供類比與光子設計用途的多物理場融合：把新思科技的Custom Compiler設計環境與供晶片上高準確度電磁分析用途的多物理場HFSS-IC，整合進入類比設計流程；而新思科技的OptoCompiler解決方案也與Lumerical 光學模擬軟體完成整合，促成端到端的光子IC與共同封裝光學系統。