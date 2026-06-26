獲利動能強勁 法人調升聯茂獲利預估值及目標價

聯茂（6213）自結5月稅後純益4.3億元，年增265%，優於市場預期，加上漲價效應及伺服器平台轉換升級加持，法人分別上修2026、2027年獲利預估值34.9%、27.9%，並調升目標價近三成幅度。

大型本國投顧分析，聯茂5月營收38.0億元，月增8.2%，年增29.3%，4、5月合計營收明顯優於預期，主因在於調漲售價雙位數以上，及5月開始出貨新伺服器平台PCIe 6.0，銅箔基板規格由M6升級至M7，層數由18至22L提升為20至24L。

法人認為，隨滲透率持續提升，上調聯茂第2季營收預估值約1.9%，換算約季增22%，毛利率同步上修至20.4%，稅後純益則調高近四成。

受惠AWS、輝達AI伺服器陸續放量、通用伺服器平台轉換，銅箔基板將處於供不應求狀態，除將持續漲價，法人預期，2026年第4在上游瓶頸E-glss 玻纖布產能逐漸開出下，稼動率可望由目前70%至75%往上提升。

在產能方面，泰國廠第4季將加入30萬月新產能，法人表示，聯茂2028年上半年將加入60萬張新產能，預計2026、2028總月產能各約570萬張、630張萬張，可望添增新營運動能。

除通用伺服器新平台轉換外，法人透露，聯茂泰國廠正在爭取V5地面衛星UT印刷電路板，採用M7及M2材料，可望帶動2026年 M7營收占比達15%至20%，2027年占比有機會進一步倍增。