快訊

桃竹為何雨那麼大？氣象署曝原因「好天氣要等到這天」

委內瑞拉強震給出警訊：這種建物很致命！台灣921地震也是前車之鑑

委內瑞拉「極淺層雙震」已235死，政府面臨災情與通膨多重危機

聽新聞
0:00 / 0:00

獲利動能強勁 法人調升聯茂獲利預估值及目標價

經濟日報／ 記者盧宏奇／台北即時報導

聯茂（6213）自結5月稅後純益4.3億元，年增265%，優於市場預期，加上漲價效應及伺服器平台轉換升級加持，法人分別上修2026、2027年獲利預估值34.9%、27.9%，並調升目標價近三成幅度。

大型本國投顧分析，聯茂5月營收38.0億元，月增8.2%，年增29.3%，4、5月合計營收明顯優於預期，主因在於調漲售價雙位數以上，及5月開始出貨新伺服器平台PCIe 6.0，銅箔基板規格由M6升級至M7，層數由18至22L提升為20至24L。

法人認為，隨滲透率持續提升，上調聯茂第2季營收預估值約1.9%，換算約季增22%，毛利率同步上修至20.4%，稅後純益則調高近四成。

受惠AWS、輝達AI伺服器陸續放量、通用伺服器平台轉換，銅箔基板將處於供不應求狀態，除將持續漲價，法人預期，2026年第4在上游瓶頸E-glss 玻纖布產能逐漸開出下，稼動率可望由目前70%至75%往上提升。

在產能方面，泰國廠第4季將加入30萬月新產能，法人表示，聯茂2028年上半年將加入60萬張新產能，預計2026、2028總月產能各約570萬張、630張萬張，可望添增新營運動能。

除通用伺服器新平台轉換外，法人透露，聯茂泰國廠正在爭取V5地面衛星UT印刷電路板，採用M7及M2材料，可望帶動2026年 M7營收占比達15%至20%，2027年占比有機會進一步倍增。

營收 伺服器 聯茂

延伸閱讀

訂單滿手帶動單季營收創高可期 法人調高這檔網通股目標價

三年內供需缺口擴大 外資調升ABF三雄獲利預估與目標

代理 AI 挹注新商機 法人調高ABF載板三雄獲利預估值及目標價

界霖營運將逐季走揚

相關新聞

報價漲聲響起 法人調高世界獲利預估值及目標價

世界（5347）受惠客戶季節性需求及客戶市占率增加，第2季營收可望季增逾15%，加上啟動漲價、產能利用率持續提升、2027年上半年淡季不淡，及VSMC營運優於預期，法人調升今、明年獲利預估值及目標價。

10年市場規模成長一倍！「這潛力產業」台廠大吃補

隨著全球通訊需求快速升級，低軌衛星（LEO）市場正迎來爆發性成長期。低軌衛星已由過去以國防與政府應用為主，逐步拓展至商業寬頻、物聯網、智慧交通與偏遠地區網路覆蓋等多元場景，成為未來數位基礎建設的重要拼圖。

美光財報展望超亮眼 台表科、健鼎跟著旺

記憶體大廠美光上季財報讓市場驚艷，並預告「看不到供應跟上需求的時間點」，透露記憶體供不應求態勢尚無盡頭。法人看好，美光後市持續看俏，不僅透露記憶體市場多頭續航，引領南亞科、華邦等台廠持續向好，也將擴大PCB相關需求，健鼎、台表科（6278）等跟著衝鋒。

聯電躍關鍵贏家！高通揭AI大轉型夥伴 晶圓代工僅列聯電 未見台積電

高通24日於年度投資人大會揭露歷來最大轉型計畫，大舉揮軍AI（人工智慧）資料中心市場，並公布首批35家生態系夥伴，晶圓代工領域僅聯電（2303）一家入列，未見台積電，引發熱議。

南亞科躋身高通 AI 資料中心夥伴 台灣記憶體廠首度入列

高通24日於年度投資人大會揭露歷來最大轉型計畫，大舉揮軍AI（人工智慧）資料中心市場，並公布首波35家合作夥伴，南亞科（2408）與三星、美光、SK海力士等全球記憶體三大原廠並列合作夥伴，是台灣記憶體廠首度出現在AI晶片大廠第一波合作名單當中，成為另一大亮點。

敦陽科 AI 基礎建設大單到手 今年全年營運拚突破百億元大關

系統整合大廠敦陽科（2480）在半導體大廠AI（人工智慧）基礎建設大單挹注下，全年業績表現有望持續攻高。法人推估，敦陽科今年全年營收將可望首度突破百億元大關，成長幅度將上看雙位數水準。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。