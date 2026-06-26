ARTC 奪 Ford、GM、Stellantis 車廠 EMC 助台廠搶進全球車電供應鏈
全球汽車產業正加速朝電動化、智慧化及「軟體定義車輛」（SDV）發展，從先進駕駛輔助系統（ADAS）、智慧座艙到車聯網服務，各項創新功能都高度仰賴穩定且安全的車用電子系統，電磁相容（EMC）驗證也成為國際車廠確保產品品質與安全的關鍵門檻。
車輛研究測試中心（ARTC）宣布，已率先完成美國三大車廠Ford、GM及Stellantis最新版EMC廠規認可，成為全球首波取得完整認證資格的檢測機構之一，不僅展現台灣自主車電驗證技術的實力，也建立與國際車廠標準接軌的在地化驗證環境，可望協助國內車電業者加速打入全球供應鏈。
車輛中心董事長王正健表示，近百年的汽車產業正迎來最深刻的變革。隨著AI與電動車技術融合，車輛逐漸具備感知、思考與決策能力，帶動智慧座艙、人機互動及自動駕駛等應用快速發展，也加速全球汽車供應鏈重組。在此趨勢下，EMC驗證能力已成為產業競爭力的重要基礎建設，掌握國際法規、驗證技術及測試場域，將有助企業縮短產品上市時程、提升國際競爭力。
王正健指出，在經濟部科技專案支持下，車輛中心持續投入車電驗證技術研發與服務能量，協助產業符合國際規範要求，進一步提升台灣車輛產業在全球市場的關鍵地位。
隨著車用電子及智慧化技術快速演進，自動駕駛系統逐步朝「實體AI（Physical AI）」發展，核心運算不再侷限於雲端，並帶動軟體定義車輛成為產業新趨勢。新世代車輛高度仰賴高頻寬、低延遲、高傳輸速率的通訊架構，以串聯光達（LiDAR）、毫米波雷達、超音波感測器、高解析度攝影機、聯網通訊模組及高階中央運算電腦（HPC）等關鍵元件。
因應智慧車發展需求，車輛中心近年全面布局國際EMC驗證能量，提供系統級（System Level）車電驗證服務，涵蓋高端運算平台、多感測器融合、人機介面（HMI）、車載高速通訊網路及高壓電源系統等應用領域，協助產業提升車輛主動安全、優化系統整合與運作效能。
車輛中心表示，未來將持續深化AI智慧移動研測場域應用，並擴大車用電子、電動化系統、自動駕駛及車輛資安等關鍵技術的研測能量建置，扮演產業創新與國際接軌的重要推手，陪伴台灣產業夥伴從研發、法規認證到全球市場布局，共同邁向智慧移動新時代。
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