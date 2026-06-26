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研調：台積電近期價格策略已不同於過往年度調價
由於AI驅動半導體與先進封裝超乎預期需求，加上生產成本墊高與通膨等多重因素，研究機構最新數據分析，預期台積電（2330）近期價格策略已不同於過往年度調價。業界先前也已傳出，台積電去年第4季已和客戶預告並陸續協商將連續四年（2026-2029）調高報價，並依據個別客戶情況而定。
Counterpoint Research 資深分析師 William Li 在最新報告中提到：「本輪 AI 成長週期的特點，不僅在於需求強勁，更反映在台積電營運策略的調整。Counterpoint Research 觀察到，多座晶圓廠正持續進行產能重新配置，部分成熟製程產能逐步轉向支援先進製程。
同時，台積電近期的價格策略也不同於過往年度調價模式，顯示市場需求強度已高於以往幾輪半導體景氣循環。加上 CoWoS 先進封裝產能仍然吃緊，Counterpoint Research 認為目前 AI 所帶動的需求，不僅屬於景氣循環，更反映半導體產業正朝向新的結構性發展。」
就價格議題，台積電先前多次提到，公司不評論價格問題。台積公司的定價策略始終以策略導向，而非以機會導向，我們會持續與客戶緊密合作以提供價值。
針對漲價議題，台積電董事長魏哲家日前在股東會後與媒體交流指出，台積電想漲價，正在努力中，台積電毛利率自以前的40%多，一路攀升到50%多，至目前逾60%，是台積電員工一起努力的結果。
魏哲家說，晶圓價格是要回收台積電該有的價值，雖然要賺錢，羨慕記憶體廠毛利率80%，不過，台積電不會像記憶體廠那樣突然漲價4倍，因為與客戶互相信任是要長期間建立，台積電要永續經營。
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