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耀勝董事改選 蘇浩熙續任董座 攜手新總座推進AI、醫療多角化

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
耀勝股東常會完成董事改選，蘇浩熙（右二）續任董事長。圖／耀勝提供
耀勝股東常會完成董事改選，蘇浩熙（右二）續任董事長。圖／耀勝提供

耀勝昨（25）日舉辦股東常會，進行全面改選董事，股東會結束後旋即召開董事會，新任董事會推選蘇浩熙先生續任董事長。此外，總經理邱明發因個人生涯規劃申請辭任，將於6月25日卸下總經理職務，並轉為集團擔任顧問，新任總經理將由沈德清擔任。

此次董事改選九席（含獨立董事三席），新任董事包括蘇浩熙、周榮華、李世凡，以及喬語投資股份有限公司法人代表蕭惟浩、法人代表何建儀、法人代表張慶輝；三席獨立董事是韓清政、曾俊彥及陳北緯。

耀勝去年合併營收達新台幣19.21億元，較2024年度15.24億元成長26.05％，主要受惠集團近年積極推動多元化事業發展，包括醫藥及醫療器材等新事業營收逐步提升，帶動整體營收規模持續擴大。然而，部分新事業仍處於市場拓展與營運調整階段影響，稅後淨損7770萬元，每股虧損0.82元。

2025年為集團推動產品結構調整與營運轉型的重要一年，面對全球電子產業供應鏈重組及市場需求變化，持續降低對傳統消費性電子產品的依賴，逐步朝高功率電源、AI伺服器相關應用及高附加價值產品發展。

其中，變壓器事業，隨著次世代 GPU 算力暴增，資料中心對高功率電源及高效能散熱的相關產品需求持續提升，耀勝持續投入高功率磁性元件產品開發，目前已成功開發新世代3.2kW、5.5kW及6kW等高功率產品規格設計，主要應用於AI伺服器電源系統及高效能電源設備，並配合台系及韓系主要客戶進行新產品驗證與導入，將隨客戶新平台產品上市逐步進入量產出貨階段。

耀勝進一步表示，公司也持續推動產品結構升級與多元化事業布局，除了變壓器事業積極朝高功率電源及AI相關應用產品發展外，散熱更是 AI 發展的重中之重。

耀勝積極布局 AI 相關材料技術，已成功取得發明專利「錫鉍錫膏」的獨家經銷權 。該材料具備低溫特性，主要應用於高功率電子設備之散熱模組製程，能有效提升系統整體的散熱效能。目前該散熱材料相關產品已完成散熱模組廠測試，並正式進入小量試產階段 。

營收 耀勝 股東會

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