外資調升記憶體四雄目標價 三類產品持續漲價至第4季

美系券商調升記憶體族群的華邦電（2344）、南亞科（2408）、旺宏（2337）及力積電（6770）目標。券商預期DDR4價格將一路漲至今年第4季，觀察通路庫存仍低於兩周，持續缺貨中。

NAND：預期第3季漲價50-60%，並延續至第4季。高密度SLC NAND需求持續增強，因可應用於資料中心eSSD。

NOR：預期第3季漲價30-40%，並延續至第4季。下半年Vera Rubin機櫃開始量產，其NOR用量將比GB平台高出50%以上。