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三年內供需缺口擴大 外資調升ABF三雄獲利預估與目標
美系券商調升ABF三雄的欣興（3037）、南電（8046）及景碩（3189）的獲利預估與目標。主要更新ABF 2026-2028年供需缺口進一步擴大至4%/ 10%/ 16%，即便供給也新增中，AI伺服器仍是最大需求來源；券商也上修伺服器CPU市場的需求占比至13%/ 14%/ 14%，而上游材料供應仍有利龍頭廠商。
亞系券商也上修南電獲利預估與目標。直言後續可望更增加，目前僅是剛開始，未來漲價力道更強，2026年第2季ABF漲價高個位數，預期第3季漲價季增雙位數，明、後年還有更多價格紅利，且產能僅增加5%，預估隨著漲價與稼動率提升，預期毛利率還有上修空間。上修今、明年每股稅後盈餘（EPS）至14.7/32.8元，以40xPE評價。
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