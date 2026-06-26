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厭倦 AI 生成塑膠文？人類原創效益達7倍 程世嘉：真實需求商機達兆元

經濟日報／ 記者王郁倫/台北即時報導
iKala 共同創辦人暨董事長程世嘉於2026 AI TAIWAN 未來商務展「國際趨勢高峰論壇」中以AI Agnet與未來商業模式為主題演講。記者王郁倫／攝影
iKala 共同創辦人暨董事長程世嘉於2026 AI TAIWAN 未來商務展「國際趨勢高峰論壇」中以AI Agnet與未來商業模式為主題演講。記者王郁倫／攝影

生成式AI及AI代理浪潮下，iKala 共同創辦人暨董事長程世嘉25日表示，企業必須注意新商業模式，網路行銷對象未來需包含「AI爬蟲」，在內容創作上，由於對真實性的需求（許多人看到AI生成風格的低品質「塑膠內容」會跳過），人類創作因真實性，效果是AI生成內容的7倍，「真實產業鏈」未來將出現2,500億美元（相當於7.7兆原新台幣）商機。

程世嘉在2026 AI TAIWAN 未來商務展「國際趨勢高峰論壇」中以AI Agnet與未來商業模式為主題演講，他指出，AI 正從單純的工具，進化成產業的基礎設施，未來企業競爭的關鍵在於掌握新商業規模，這包括：掌握算力普及、AI Agent商務及理解品牌真實性價值。

程世嘉提出「真實產業鏈」將具高度價值。他表示，AI生成行銷素材效率驚人，很多企業主紛紛採用工具，但閱聽人在生成式資訊充斥時代，對真實性仍有強烈需求，看到AI生成風格的「塑膠內容」，很常會自動滑掉，演算法發現讀者的行為，也會自動降低低品質塑膠內容的觸及率。這導致2022年底，網路上AI生成內容開始快速衝高，但到2024～2025年與人類原創內容數量勢均力敵（55波）的狀態，顯示人類原創並未被完全取代，同時，真人創作內容的成效跟投資報酬率更是AI生成內容的6~7倍。

也因此，他建議品牌企業未必需要全面追求AI生成，更該專注於「原始定位」與「真實性」，將真實的人類原創內容與AI工具搭配使用，才是未來企業生存法則。

他也提醒，AI生成內容充斥下，未來企業為了確認一個內容、一通電話或一則資訊是否為真，將付出龐大成本。預計到 2030 年前，專門驗證真偽的「真實產業鏈」產值將高達 2,500 億美元。

機器人流量超越人類流量 AI 邁入第二次典範轉移

程世嘉指出，AI 的發展正經歷 5 年內的第 2 次典範轉移，從關鍵字搜尋邁入對話，現在則是進入AI代理階段。他指出，經過兩三年的發展，現在網站的「機器人流量」已經超越人類流量，網站的內容建置不只是給人看，也要確保對AI爬蟲友善且無障礙，AI爬蟲只看第一頁且很容易中途而廢。

由於愈來愈多人是先在AI引擎視窗發問，找不到答案才搜尋，因此，目前高達7成的Google搜尋內容網頁流失點擊，同時更嚴重是，AI入口不只是要把人留住，下一步更希望掌握消費者的資料跟交易流程，由AI Agent做推薦後就完成購買，且AI只會推薦3～5個選項，比搜尋引擎提供超過10個連結精簡，因此，企業必須做GEO優化。

除此之外，他也提醒品牌企業或B2B業者，必須對AI網路時代注意3件事：1.監控AI對品牌的認知，監測AI對自己品牌評價是否正面，理解AI推薦的邏輯並把握機會擠入推薦名單。2.金融或醫療等高風險產業，要格外注意AI是否產生幻覺或錯誤資訊，若此，將產生嚴重後果風險。

3.過去企業主習慣登廣告方式做網路行銷，但未來，因為機器人流量（AI爬蟲）已經超越人類流量，意味企業若仍固守傳統數位廣告模式，很容易把預算浪費在機器人身上。

iKala 共同創辦人暨董事長程世嘉分享AI生成網路內容快速成長，但到2024～2025年與人類原創數量拉距，因為真實性需求仍存在。記者王郁倫／攝影
iKala 共同創辦人暨董事長程世嘉分享AI生成網路內容快速成長，但到2024～2025年與人類原創數量拉距，因為真實性需求仍存在。記者王郁倫／攝影

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