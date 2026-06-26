美光財報展望超亮眼 台表科、健鼎跟著旺

記憶體大廠美光上季財報讓市場驚艷，並預告「看不到供應跟上需求的時間點」，透露記憶體供不應求態勢尚無盡頭。法人看好，美光後市持續看俏，不僅透露記憶體市場多頭續航，引領南亞科、華邦等台廠持續向好，也將擴大PCB相關需求，健鼎、台表科（6278）等跟著衝鋒。

健鼎日前提到，各項應用中，伺服器及記憶體相關產品需求強勁，訂單能見度看到下半年，PCB大廠多數朝GPU、ASIC高階AI（人工智慧）伺服器供應，一般伺服器訂單已明顯外溢至健鼎，加上記憶體模組用板報價已逐步反應金價，目前二者訂單成長力道明顯優於原市場預期。

健鼎基本面隨著接單熱潮起舞，5月合併營收86.54億元，連續二個月創單月新高，月增5.5%，年增46.6%；前五月合併營收378.19億元，年成長28.7%。

台表科是DDR5及DRAM模組的SMT／PCBA指標廠，公司也維持對下半年記憶體模組應用需求正向展望。因應客戶需求，台表科規劃，2026年增加十條生產線，全年營收目標拚年增5%至10%。終端應用以記憶體最好，面板和美系客戶上半年出貨狀況優於先前預期。

法人看好，台表科受惠記憶體需求，並承接美系大廠訂單，去年記憶體占營收比重約15%。今年隨著DDR記憶體模組出貨暢旺、相關業務需求強勁，相關營收占比可望提升。

美光公布，在止於5月28日的年度第3季（上季）淨利年比飆增近14倍至282.4億美元，經調整後每股純益25.11美元，營收年比暴增345.8%到415億美元，都遠優於分析師預估。

美光所有事業上季營收均大幅成長，核心資料中心業務營收暴增至115億美元，是去年同期的七倍以上；資料中心固態硬碟（SSD）營收也突破50億美元。行動與客戶營收年增逾250%至115.2億美元；車用與嵌入式應用記憶體營收較去年同期增逾300%，達到46.3億美元。

美光預期，本季營收約500億美元，每股純益31美元，毛利率將升至86%，資本支出將約為100億美元，全都高於市場預估。

美光執行長梅羅塔表示，「記憶體與儲存（晶片）供應短缺將花一段時間才能改善」，「即便我們預期產業供應將在2028年逐步好轉，但我們目前仍看不到記憶體供應能夠趕上日增需求的時間點。」