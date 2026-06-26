南亞科躋身高通 AI 資料中心夥伴 台灣記憶體廠首度入列

高通24日於年度投資人大會揭露歷來最大轉型計畫，大舉揮軍AI（人工智慧）資料中心市場，並公布首波35家合作夥伴，南亞科（2408）與三星、美光、SK海力士等全球記憶體三大原廠並列合作夥伴，是台灣記憶體廠首度出現在AI晶片大廠第一波合作名單當中，成為另一大亮點。

業界認為，這不僅是南亞科切入國際AI供應鏈的重要里程碑，更象徵台灣記憶體產業首度獲國際一線大廠公開列為AI戰略夥伴，具有高度指標意義。

南亞科表示，此次合作是南亞科與高通策略合作的重要里程碑，該公司很榮幸能提供創新且可靠的記憶體技術，支援AI與下一代資料中心持續成長的需求，未來也期待透過兼具高效能、高擴充性與未來成長潛力的解決方案，協助高通長期發展。

業界指出，過往輝達（NVIDIA）、超微（AMD）等AI晶片大咖，甚至各大雲端服務供應商（CSP）自研晶片揭露合作夥伴名單當中，在高階AI加速器記憶體領域，幾乎清一色由三星、SK海力士及美光三大原廠主導，尤其HBM（高頻寬記憶體）更形成「三強鼎立」局面，其他記憶體廠鮮少能打入核心供應鏈。

此次高通公布首波AI資料中心合作夥伴，南亞科不僅名列其中，更與三星、美光、SK海力士並肩而立，格外受到市場關注。

業界強調，雖然高通與南亞科並未揭露具體合作內容，但在高通大舉揮軍AI資料中心市場之際，南亞科能躋身首波記憶體夥伴，代表其技術能力與產品布局，已獲國際大廠認可。

業界分析，南亞科雖尚未切入HBM市場，但在AI時代仍具備三大優勢。首先，AI資料中心除了高階AI加速器外，仍需要大量標準型DRAM作為伺服器主記憶體（Main Memory）。

其次，AI基礎建設除訓練端外，推論端（Inference）需求正快速崛起，未來包括邊緣AI、AI PC、智慧終端及車用AI等應用，都將大量採用低功耗、高容量DRAM產品，這正是南亞科長期深耕的領域。

第三，AI系統架構日益複雜，市場對高可靠度、長生命周期及客製化記憶體解決方案需求大幅提升，南亞科長期布局特殊型DRAM與利基型產品，具備與國際客戶共同開發的經驗，也成為其切入AI供應鏈的重要優勢。

高通此次揭露首批35家生態系合作夥伴，包括廣達、和碩、鴻海、技嘉、緯創、仁寶、英業達、台達電等外界熟知的AI供應鏈台廠，涵蓋組裝、散熱等領域，晶圓代工僅聯電入列，成為焦點之外，南亞科與三星、美光、SK海力士等全球記憶體三大原廠並列合作夥伴，引發關注。