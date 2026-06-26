敦陽科 AI 基礎建設大單到手 今年全年營運拚突破百億元大關

系統整合大廠敦陽科（2480）在半導體大廠AI（人工智慧）基礎建設大單挹注下，全年業績表現有望持續攻高。法人推估，敦陽科今年全年營收將可望首度突破百億元大關，成長幅度將上看雙位數水準。

據了解，敦陽科今年截至第1季底，在手訂單金額上看94億元，當中的60億元將可望在今年完工並認列，加上去年底承接的訂單亦將在今年逐季完工認列，法人圈看好，敦陽科今年全年營收動能將可望突破百億元關卡。

敦陽科公告5月合併營收為7.26億元、月減5.7％，寫下六個月以來單月低點，但相較去年同期仍成長16.4％。累計今年前五月合併營收達39.16億元、年增15.0％，刷新歷史同期新高。

敦陽科25日股價收盤下跌0.33％至150元，收盤價為近五個交易日以來新低。觀察籌碼面，三大法人一共買超31張，連續兩個交易日買超。