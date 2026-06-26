童子賢駁台海危險論 「科技巨頭捧錢促台廠擴產」

紐約時報記者撰寫新書披露，特斯拉執行長馬斯克曾在白宮科技業執行長會議，表達對台灣主導晶片市場的憂慮，擔心萬一中國大陸攻台，會讓美國經濟陷入崩潰。和碩董事長童子賢昨天表示，這是四、五年前的事，目前品牌商大概都擔心搶不到零件，「以前是下訂單，現在是捧著錢要你擴產，而且擴產的地點就在台灣」。

童子賢昨天出席一場論壇前接受媒體提問，回應有關外商希望台灣供應鏈積極擴產及下半年市況等問題。

童子賢說，紐約時報記者寫的新書提到馬斯克多年前曾宣稱台海很危險，呼籲大家從台灣的生產基地撤退。其實當時台灣產業界也對這個傳言感同身受，確實特斯拉正在崛起的時候，曾經要求供應鏈去東南亞或墨西哥北美設廠，不要集中在台灣生產。

童子賢分析，但這是四、五年前的事，「套一句台灣政壇常講的話，這一頁就給他翻過去了。」科技業的新聞過了四、五年都已經很陳舊了，不能用四、五年前的訊息來做現在的判斷。

童子賢說，包含電動車、航太、ＡＩ、智慧手機、電腦等產業，目前品牌商大概都擔心搶不到零件，幾乎都是捧著資金到台灣來，「以前是下訂單，現在是捧著錢要你擴產，而且擴產的地點就在台灣。」代表他們已不忌諱台海風險了。

此外，記憶體等零組件嚴重短缺導致價格飆漲，蘋果公司廿五日宣布，包括MacBook Pro、Air及 iPad Air／Pro等多款產品漲價，價格調漲一百美元到三百美元不等，但iPhone未在這一波漲價之列。

童子賢幽默的說，科技產業鏈現在也有「Ｍ型化」趨勢，愈貴的東西愈有人買，漲的幅度比名牌LV、Dior還凶。他表示，ＡＩ對高速及精密運算需求實在太大，讓記憶體廠商將產能移至ＨＢＭ（高頻寬記憶體），對電腦或智慧手機用的ＤＤＲ系列造成排擠現象；他認為，如果市場上缺貨是常態的話「消費者會接受」，畢竟該品牌本來就賣得不便宜。