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美光財報讚 PCB廠喊衝

經濟日報／ 記者尹慧中／台北報導

美光上季財報讓市場驚艷，單季毛利率衝上84.9%，居美國企業之冠，大幅超越市場預期，且展望一片樂觀。法人看好，美光後市持續看俏，不僅透露記憶體市場多頭續航，引領南亞科（2408）、華邦等台廠持續向好，也將擴大PCB相關需求，健鼎、台表科等跟著衝鋒。

健鼎日前提到，各項應用中，伺服器及記憶體相關產品需求強勁，訂單能見度看到下半年，PCB大廠多數朝GPU、ASIC高階AI伺服器供應，一般伺服器訂單已明顯外溢至健鼎，加上記憶體模組用板報價已逐步反應金價，目前二者訂單成長力道明顯優於原市場預期。

健鼎基本面隨著接單熱潮起舞，5月合併營收86.54億元，連續二個月創單月新高，月增5.5%，年增46.6%；前五月合併營收378.19億元，年成長28.7%。

台表科是DDR5及DRAM模組的SMT／PCBA指標廠，公司也維持對下半年記憶體模組應用需求正向展望。因應客戶需求，台表科規劃，2026年增加十條生產線，全年營收目標拚年增5%至10%。終端應用以記憶體最好，面板和美系客戶上半年出貨狀況優於先前預期。

法人看好，台表科受惠記憶體需求，並承接美系大廠訂單，去年記憶體占營收比重約15%。今年隨著DDR記憶體模組出貨暢旺、相關業務需求強勁，相關營收占比可望提升。

美光 健鼎 南亞科

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