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高通首波生態系夥伴 南亞科也在榜上 大驚喜

經濟日報／ 記者李孟珊／台北報導

高通擴大衝刺AI資料中心，首波35家合作夥伴當中，不僅聯電是唯一入列的晶圓代工業者，引發熱議之外，南亞科（2408）與三星、美光、SK海力士等全球記憶體三大原廠並列合作夥伴，是台灣記憶體廠首度出現在AI晶片大廠第一波合作名單當中，成為另一大亮點。

業界認為，這不僅是南亞科切入國際AI供應鏈的重要里程碑，更象徵台灣記憶體產業首度獲國際一線大廠公開列為AI戰略夥伴，具有高度指標意義。

南亞科表示，此次合作是南亞科與高通策略合作的重要里程碑，該公司很榮幸提供創新且可靠的記憶體技術，支援AI與下一代資料中心持續成長的需求，未來也期待透過兼具高效能、高擴充性與未來成長潛力的解決方案，協助高通長期發展。

業界指出，過往輝達、超微等大咖，甚至各大雲端服務供應商（CSP）自研晶片揭露合作夥伴名單，在高階AI加速器記憶體領域，幾乎清一色由三星、SK海力士及美光主導，尤其HBM（高頻寬記憶體）更形成三強鼎立局面，其他記憶體廠鮮少能打入核心供應鏈。

南亞科 高通 SK海力士

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