蘋果漲價了 高階NB貴1萬元 平板也上調

蘋果25日在官網公告，即日起調高全球Mac筆電、iPad平板等系列產品售價，漲價金額從100美元到300美元不等，最高漲幅超過25%，iPhone售價則不變。台灣市場買高階MacBook Pro筆電1T容量版本，要貴1萬元，其餘品項要多掏至少3,000元。

蘋果執行長庫克上周預告，由於記憶體等零組件價格飆漲，該公司也將調高產品售價。蘋果公布漲價消息後，25日早盤一度跌逾5%，反映市場憂心漲價壓抑終端買氣的疑慮。

蘋果指出，零組件漲幅史無前例，包括MacBook Pro、Air及 iPad Air、Pro等多款產品隨之漲價，且短期內缺料問題恐怕還無法解決。該公司發言人表示，「AI資料中心的快速擴張，導致對記憶晶片和儲存的需求異常激增」，公司「從未見過某種零組件價格如此快速且大幅上漲」。

蘋果並表示，「目前為止一直在為客戶消化這些漲價影響，但現在已經到了必須上調部分產品價格的時候。我們知道這不是消費者所樂見的消息，公司正全力尋找解決方案。」

根據蘋果公布的漲價通知，MacBook Neo入門款，從599美元漲到699美元，調高100美元，漲幅約16.7%。台灣官網最新售價從新台幣19,900元漲到22,900元，漲3,000元，漲幅超過15%。

MacBook Air 512GB從1,099美元漲到1,299美元，漲200美元，漲幅近18.2%；台灣市場從新台幣35,900元漲到42,900元，漲7,000元，漲幅約19.5%，逼近二成。

MacBook Pro 1T從1,699美元漲到1,999美元，漲300美元，漲幅約17.7%；台灣市場從新台幣54,900元漲到64,900元，漲1萬元，漲幅超過18.2%。

平板方面，iPad Air 128GB 從599美元漲到749美元，漲150美元，漲幅超過25%；台灣市場售價從新台幣19,900元漲到24,900元，漲5,000元，漲幅也逾25%。

iPad Pro Wifi 256GB從999美元漲到1,199美元，漲200美元，漲幅逾二成；台灣從新台幣32,900元漲到39,900元，漲7,000元，漲幅逾21%。