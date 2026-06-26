回應馬斯克憂慮 童子賢：品牌商捧錢促擴產

紐約時報記者撰寫的新書揭露，億萬富豪馬斯克曾在白宮科技業執行長會議上，對台灣主導晶片市場極為憂慮，擔心萬一中國大陸攻台，會讓美國經濟陷入崩潰。和碩（4938）董事長童子賢昨（25）日回應，這是四、五年前的事，目前品牌商大概都擔心搶不到零件，「以前是下訂單，現在是捧著錢要你擴產，而且擴產的地點就在台灣。」

童子賢昨日出席媒體舉辦的論壇，會前接受媒體提問，回應有關外商希望台灣供應鏈積極擴產及下半年市況等問題。

童子賢提到，紐約時報記者寫的新書提到馬斯克多年前曾宣稱台海很危險，所以呼籲大家從台灣的生產基地撤退。其實當時台灣產業界也對這個傳言感同身受，確實特斯拉正在崛起的時候，曾經要求供應鏈去東南亞或是墨西哥北美設廠，不要集中在台灣生產。

童子賢分析，但這是四、五年前的事，「套一句台灣政壇常講的話，這一頁就給他翻過去了。」科技業的新聞過了四、五年都已經很陳舊了，不能用四、五年前的訊息來做現在的判斷。

童子賢強調，包含電動車、航太、AI、智慧手機、電腦等產業公司，目前品牌商大概都擔心搶不到零件，幾乎都是捧著資金到台灣來，「以前是下訂單，現在是捧著錢要你擴產，而且擴產的地點就在台灣。」所以說他們已不忌諱台海風險了。

此外，針對蘋果執行長庫克預告，在零組件持續漲價下，蘋果旗下產品將漲價，市場憂心將影響下半年市場需求，對此，童子賢幽默表示，科技產業鏈現在也有「M型化」趨勢，越貴的東西越有人買，漲價的幅度比名牌LV、Dior還要兇。

童子賢分析，AI對高速及精密運算需求實在太大，讓記憶體廠商將產能移至HBM，對電腦或智慧手機用的DDR系列造成排擠現象。