黃仁勳：實體 AI 下波成長浪潮

AI晶片霸主輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳24日在公司股東會中，宣布已轉型到AI基礎設施的新時代，他形容是「具轉捩點意義的成長階段」。他強調，輝達系統可能不是最便宜的產品，但是能產出最低成本的詞元、最高的詞元吞吐量、以及最多營收。

黃仁勳表示，「有用的AI時代」已展開，AI基礎建設從實驗階段進化到全面生產，預期這項發展循環可能持續好幾十年，涵蓋電網與網路。

黃仁勳也指出，關於AI投資報酬率的問題已有答案。當AI產出能派上用場，例如生成程式碼，用輝達系統生成詞元能夠獲利，意味著企業需要更多運算能力。

黃仁勳點名，實體AI是輝達下一波成長浪潮，機器人、汽車及工廠將能感知、推理及規畫，並在動態環境內運作。輝達已建構此領域的完整循環，包括AI工廠訓練模型、Omniverse在虛擬世界建立數位孿生、Jetson運算在機器人內運作，Cosmos則是驅動一切的世界基礎模型。

黃仁勳也指出，若有企業想走私輝達的晶片或系統到中國大陸等受到出口管制的國家，將遭遇讓晶片或系統順利運作的挑戰，因為輝達不會對走私商品提供支持或維修，但先進AI資料中心是大規模整合的系統，需要受信任的硬體、軟體、網路及持續支持，他警告「試圖把一些走私產品安裝到資料中心，是一條死胡同」。

黃仁勳在股東會後強調，若公司商機和美國國家安全相衝突，以美國利益為優先，「國家安全擺第一」。在美國禁止輝達等業者的AI晶片銷往中國大陸後，2026會計年度輝達營收達2,159.38億美元，年增65％，但僅9％營收來自陸、港，此比率遠低於之前兩年。

在財務方面，黃仁勳重申，規畫在未來幾年透過庫藏股等措施，把50％的自由現金流返還給股東。

受益於AI基礎建設熱潮，目前輝達業務仍強勁成長，日前公布截至今年4月26日為止的2027會計年度第1季財報，單季營收達816億美元新高，年增85％，非GAAP毛利率為75％。其中資料中心運算相關業務收入達604億美元，年增77％，網路相關業務收入為148億美元，年增199％，都是新高紀錄。