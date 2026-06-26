台灣半導體產業起飛 竹科工程師 獎金花不完

紐時報導，隨著台灣半導體產業起飛，新竹原本的稻田已讓位給一座座工廠，成為推動全球經濟的重要產業核心，但工廠、辦公大樓與豪華住宅林立，也逐漸將農民擠出這片土地。

艾波．羅（April Lo）告訴紐時，16年前搬到新竹時，這裡沒有百貨公司、商業園區，也沒有高級餐廳。她還記得，台灣最搶手的不動產曾經是農地，「當時非常荒涼。」如今情況已截然不同。

在竹北市，由於買家爭相排隊購買位於台積電（2330）總部所在新竹科學園區附近的新建住宅，房價一路飆升。整形外科診所、高級餐廳與精品健身工作室也相繼開設，服務因AI熱潮受惠、收入優渥的科技從業人員。

竹科附近家庭過去六年一直名列台灣收入最高之列，其中一個地區2023年的家庭平均收入超過14萬6,000美元，約為台灣平均水準的五倍。

當台灣其他地區及東亞大部分地區都面臨人口大幅下降之際，新竹近年卻有大量新生兒出生，學校已不勝負荷。當地公立高中如今只錄取考試成績達到門檻的學生。 如今新竹人口已超過100萬人。

晶片公司工程師每年可領到好幾筆相當於數個月薪資的獎金。房地產者林炳洋（音譯）說，竹北房價過去十年間已翻了一倍，「我的客戶常跟我說，他們不知道該拿獎金做什麼，所以不是買新車，就是拿來當房子的頭期款。」