快訊

新北二重疏洪道積淹水 今晚開始管制疏洪十路以北區段

高雄某高中校長失聯數小時 晚間被發現陳屍校長辦公室廁所

聽新聞
0:00 / 0:00

迎戰AI攻擊時代...DEVCORE推出OPSR服務 助企業主動出擊找漏洞

聯合報／ 記者馬瑞璿／台北即時報導
資安公司DEVCORE戴夫寇爾宣布，推出OPSR主動式產品安全研究服務。左為DEVCORE共同創辦人暨執行長翁浩正、右為DEVCORE共同創辦人暨資深副總徐念恩。圖／DEVCORE提供
資安公司DEVCORE戴夫寇爾宣布，推出OPSR主動式產品安全研究服務。左為DEVCORE共同創辦人暨執行長翁浩正、右為DEVCORE共同創辦人暨資深副總徐念恩。圖／DEVCORE提供

資安公司DEVCORE戴夫寇爾今（25）日宣布，推出Offensive Product Security Research（OPSR）主動式產品安全研究服務，以真實駭客思維驗證產品安全，協助企業超前發現風險

人工智慧（AI）正快速改變網路攻擊與防禦的競爭態勢。DEVCORE觀察到，過去駭客需要耗費數週甚至數月完成的漏洞研究、情資蒐集與攻擊準備工作，如今在AI協助下已大幅縮短時間，攻擊行動也更容易規模化，使企業面臨更複雜且難以預測的威脅環境。

另一方面，企業資安需求正隨之改變，企業防禦重心內移，轉向提升核心資產韌性：防守方修補漏洞的速度將更難追上攻擊方，當外網的曝險升溫，更具彈性的紅隊情境將更協助企業聚焦核心資產、守住關鍵防線。供應鏈資安議題亦持續增長，企業資安需求也已從傳統內外網及系統防護，逐步延伸至產品安全、供應鏈風險及整體營運韌性的驗證。

DEVCORE於年初宣布推出全新OPSR主動式產品安全研究服務，延續多年投入漏洞研究與攻擊技術的累積，將世界級漏洞研究能力轉化為企業可實際導入的產品安全驗證服務。透過客製化研究流程與攻擊情境設計，協助企業針對軟體、硬體、韌體及關鍵產品架構等進行深度安全驗證。

DEVCORE共同創辦人暨執行長翁浩正表示，「近年，企業資安需求已逐步從系統防護延伸至產品安全與供應鏈風險管理，因此我們持續將攻擊研究能力轉化為實際可落地的服務。紅隊演練協助企業從攻擊者視角驗證防禦能力，而OPSR則進一步將這樣的思維延伸至產品安全領域，協助企業更早發現潛在風險，提升長期資安韌性。」

OPSR除了協助企業發現產品安全性漏洞，更透過分析核心架構與信任邊界，挖掘潛藏於產品設計、系統架構與商業邏輯中的深層風險，並進一步分析多個弱點串連形成完整攻擊鏈的可能性。服務同時涵蓋修補建議與修補後驗證測試，協助企業建立從漏洞發現、風險評估到修補驗證的完整安全流程。

DEVCORE共同創辦人暨資深副總徐念恩表示，「AI雖然能大幅提升漏洞研究與資訊分析效率，但在面對商業邏輯缺陷，或需要創造全新攻擊思路的情境下，研究員的經驗與攻擊思維仍是無法取代的核心價值。在法規許可與AI可控的前提下，未來資安攻防將更強調人機協作，由工具負責規模化與快速驗證工作，研究員則專注於攻擊策略設計與高價值漏洞研究。」

駭客 資安 風險

延伸閱讀

DEVCORE戴夫寇爾推全新OPSR服務 企業內部紅隊演練 強化資安補漏洞

資安署示警：政府網通設備管理介面外露 恐遭駭客入侵橫向滲透

杜紫宸／AI如核武 世界走進數位冷戰

ESG 最前線／三大AI工具 助攻環安衛管理

相關新聞

馬斯克憂台海風險？童子賢曝現況逆轉：科技巨頭正捧著錢求台廠擴產

紐約時報記者撰寫的新書揭露，億萬富豪馬斯克曾在白宮科技業執行長會議上，對台灣主導晶片市場極為憂慮，擔心萬一中國大陸攻台，會讓美國經濟陷入崩潰。對此，和碩（4938）董事長童子賢25日回應，這是4、5年前的事，目前品牌商大概都擔心搶不到零件，「以前是下訂單，現在是捧著錢要你擴產，而且擴產的地點就在台灣。」

富田法說會／機器狗、物流車動力模組第4季出貨 下半年營運展望樂觀

電動馬達龍頭廠富田電機（4590）25日召開法說，董事長張金鋒表示，富田朝「AI相關應用終端產品的動力模組」轉型升級，陸續開花結果，包括機器狗關節動力模組、5噸物流車動力模組等都將在第4季出貨，下半年營運展望樂觀。

迎戰AI攻擊時代 DEVCORE推出OPSR服務 助企業主動出擊找漏洞

資安公司DEVCORE戴夫寇爾今（25）日宣布，推出Offensive Product Security Research（OPSR）主動式產品安全研究服務，以真實駭客思維驗證產品安全，協助企業超前發現風險。

為擴廠籌銀彈 日月光將發行10億美元無擔保海外公司債

封測大廠日月光投控今天公告，董事會決議通過發行今年度海外第一次無擔保轉換公司債，發行總額暫定10億美元為上限，發行價格依面額100%發行，暫定發行期間5年，發行利率暫定為年利率0%。募集價款用途及運用計畫，日月光投控說明，主要認購子公司日月光半導體及矽品精密以現金增資方式發行新股。

DEVCORE 戴夫寇爾推全新 OPSR 服務 企業內部紅隊演練 強化資安補漏洞

台灣指標攻擊型資安公司DEVCORE戴夫寇爾25日宣布推出全新Offensive Product Security Research（OPSR）主動式產品安全研究服務，以真實駭客思維導入企業內部模擬「紅隊攻擊」，幫企業超前發現產品風險，提前修補企業內架構的資安漏洞。

高通與Meta達成資料中心CPU多世代策略合作協議

高通技術公司與Meta今日宣布展開一項策略性多世代合作，根據此合作，高通技術公司將成為Meta資料中心CPU的供應商。高通技術公司的資料中心CPU —— Qualcomm Dragonfly™ C1000預計將為Meta新一代伺服器機群提供運算能力，凸顯在大規模擴展環境中，高效能且具備能效的運算能力日益重要。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。