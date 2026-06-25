迎戰AI攻擊時代...DEVCORE推出OPSR服務 助企業主動出擊找漏洞

資安公司DEVCORE戴夫寇爾今（25）日宣布，推出Offensive Product Security Research（OPSR）主動式產品安全研究服務，以真實駭客思維驗證產品安全，協助企業超前發現風險。

人工智慧（AI）正快速改變網路攻擊與防禦的競爭態勢。DEVCORE觀察到，過去駭客需要耗費數週甚至數月完成的漏洞研究、情資蒐集與攻擊準備工作，如今在AI協助下已大幅縮短時間，攻擊行動也更容易規模化，使企業面臨更複雜且難以預測的威脅環境。

另一方面，企業資安需求正隨之改變，企業防禦重心內移，轉向提升核心資產韌性：防守方修補漏洞的速度將更難追上攻擊方，當外網的曝險升溫，更具彈性的紅隊情境將更協助企業聚焦核心資產、守住關鍵防線。供應鏈資安議題亦持續增長，企業資安需求也已從傳統內外網及系統防護，逐步延伸至產品安全、供應鏈風險及整體營運韌性的驗證。

DEVCORE於年初宣布推出全新OPSR主動式產品安全研究服務，延續多年投入漏洞研究與攻擊技術的累積，將世界級漏洞研究能力轉化為企業可實際導入的產品安全驗證服務。透過客製化研究流程與攻擊情境設計，協助企業針對軟體、硬體、韌體及關鍵產品架構等進行深度安全驗證。

DEVCORE共同創辦人暨執行長翁浩正表示，「近年，企業資安需求已逐步從系統防護延伸至產品安全與供應鏈風險管理，因此我們持續將攻擊研究能力轉化為實際可落地的服務。紅隊演練協助企業從攻擊者視角驗證防禦能力，而OPSR則進一步將這樣的思維延伸至產品安全領域，協助企業更早發現潛在風險，提升長期資安韌性。」

OPSR除了協助企業發現產品安全性漏洞，更透過分析核心架構與信任邊界，挖掘潛藏於產品設計、系統架構與商業邏輯中的深層風險，並進一步分析多個弱點串連形成完整攻擊鏈的可能性。服務同時涵蓋修補建議與修補後驗證測試，協助企業建立從漏洞發現、風險評估到修補驗證的完整安全流程。

DEVCORE共同創辦人暨資深副總徐念恩表示，「AI雖然能大幅提升漏洞研究與資訊分析效率，但在面對商業邏輯缺陷，或需要創造全新攻擊思路的情境下，研究員的經驗與攻擊思維仍是無法取代的核心價值。在法規許可與AI可控的前提下，未來資安攻防將更強調人機協作，由工具負責規模化與快速驗證工作，研究員則專注於攻擊策略設計與高價值漏洞研究。」