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為擴廠籌銀彈 日月光將發行10億美元無擔保海外公司債

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
日月光投控今日公告董事會通過，將發行10億美元無擔保海外公司債，作為認購日月光和矽品增資股票。圖／ 本報資料照片
日月光投控今日公告董事會通過，將發行10億美元無擔保海外公司債，作為認購日月光和矽品增資股票。圖／ 本報資料照片

封測大廠日月光投控今天公告，董事會決議通過發行今年度海外第一次無擔保轉換公司債，發行總額暫定10億美元為上限，發行價格依面額100%發行，暫定發行期間5年，發行利率暫定為年利率0%。募集價款用途及運用計畫，日月光投控說明，主要認購子公司日月光半導體及矽品精密以現金增資方式發行新股。

日月光投控指出，此次發行今年度海外第一次無擔保轉換公司債，每張面額20萬美元，或如超過20萬美元，為10萬美元整數倍數。

日月光集團為迎接AI晶片對先進封裝強大需求，已決定罕見大手筆全球擴廠。日月光投控營運長吳田玉日前主持股東常會後表示，旗下日月光半導體今年有6個新開發廠區，此外矽品精密有7個新開發廠區，加上包括取得群創南科廠等，投控集團今年就有15個新廠開發計畫擴產，因應到2029至2030年的長線需求。

吳田玉表示，日月光以往每年資本支出大約20億美元，去年拉升至53億美元，今年目前上調資本支出規模至85億美元，預期可能還會再上調。

除日月光集團旗下的日月光半導體和矽品將辦理現增外，兩家公司也計畫透過聯貸方式，各自取得約500億元的貸款額度，擴大營運資金規模，全力衝刺產能擴充。

日月光 日月光投控 矽品

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