DEVCORE戴夫寇爾推全新OPSR服務 企業內部紅隊演練 強化資安補漏洞

台灣指標攻擊型資安公司DEVCORE戴夫寇爾25日宣布推出全新Offensive Product Security Research（OPSR）主動式產品安全研究服務，以真實駭客思維導入企業內部模擬「紅隊攻擊」，幫企業超前發現產品風險，提前修補企業內架構的資安漏洞。

DEVCORE共同創辦人暨執行長翁浩正表示，公司擅長的紅隊演練協助企業從攻擊者視角驗證防禦能力，OPSR則進一步讓此服務用以企業內部模擬，協助企業更早發現潛在風險。

OPSR除了協助企業發現產品安全性漏洞，也透過分析核心架構與信任邊界，挖掘潛藏於產品設計、系統架構與商業邏輯中的深層風險，進一步分析多個弱點串連形成完整攻擊鏈的可能性。服務也涵蓋修補建議與修補後驗證測試，協助企業建立從漏洞發現、風險評估到修補驗證的完整安全流程。

DEVCORE長年投入資通產品漏洞研究與國際頂尖競賽，以比賽歷程累積的技術能量，透過產品安全漏洞挖掘、客製化攻擊情境設計及完整修補驗證流程，協助企業提前發現產品高風險攻擊面及弱點，從產品設計階段建立更具韌性的安全防護能力。

DEVCORE觀察，過去駭客需要耗費數周甚至數月完成的漏洞研究、情資蒐集與攻擊準備工作，如今在AI協助下已大幅縮短時間，攻擊行動也更容易規模化，使企業面臨更複雜且難以預測的威脅環境。而防守方修補漏洞的速度更難追上攻擊方，當外網的曝險升溫，更具彈性的紅隊情境可協助企業聚焦首要修改弱點所在，強化供應鏈風險管理及整體營運韌性驗證。

DEVCORE統計，預計今年來自高科技製造業營收成長超過30%，目前主要營收貢獻則來自公部門、金融業與高科技製造業。