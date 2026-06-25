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高通與Meta達成資料中心CPU多世代策略合作協議

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
高通發表新一代AI資料中心處理器，預定2028年下半年供貨。（路透）
高通發表新一代AI資料中心處理器，預定2028年下半年供貨。（路透）

高通技術公司與Meta今日宣布展開一項策略性多世代合作，根據此合作，高通技術公司將成為Meta資料中心CPU的供應商。高通技術公司的資料中心CPU —— Qualcomm Dragonfly™ C1000預計將為Meta新一代伺服器機群提供運算能力，凸顯在大規模擴展環境中，高效能且具備能效的運算能力日益重要。

高通表示，全新解決方案預計將自2028年下半年開始量產，並支援未來資料中心容量的擴展需求。高通技術公司的平台化策略，結合先進運算、高效能連接能力與系統級最佳化，旨在大規模部署下提供卓越的每瓦效能，並協助降低總體擁有成本。

高通公司總裁暨執行長Cristiano Amon表示：「我們在設計資料中心CPU時，即是為了在大規模資料中心部署環境中提供領先的單核心效能，並在功耗效率方面實現重大突破，此次與Meta達成多世代協議是對此策略的重要驗證。我們很高興能在既有合作基礎上，持續深化與Meta的夥伴關係，將合作範疇從終端裝置擴展至資料中心。而這只是開始。」

Meta創辦人暨執行長Mark Zuckerberg表示：「我們很高興能持續與高通技術公司合作，正在為Meta設計新一代CPU。我們也正結合其他運算領域的投資，加速建構所需的基礎架構，讓個人化超級智慧能普及至全球每一個人。」

高通 Meta

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