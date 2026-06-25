馬斯克憂台海風險？童子賢曝現況逆轉：科技巨頭正捧著錢求台廠擴產

紐約時報記者撰寫的新書揭露，億萬富豪馬斯克曾在白宮科技業執行長會議上，對台灣主導晶片市場極為憂慮，擔心萬一中國大陸攻台，會讓美國經濟陷入崩潰。對此，和碩（4938）董事長童子賢25日回應，這是4、5年前的事，目前品牌商大概都擔心搶不到零件，「以前是下訂單，現在是捧著錢要你擴產，而且擴產的地點就在台灣。」

童子賢25日出席今周刊舉辦的第九屆【台灣大未來 國際高峰會】，以「產業發展與世界局勢」為題受邀演講，會前接受媒體提問，回應有關外商希望台灣供應鏈積極擴產一事。

對此，童子賢提到，紐約時報記者寫的新書提到馬斯克多年前曾宣稱台海很危險，所以呼籲大家從台灣的生產基地撤退。其實當時台灣產業界也對這個傳言感同身受，確實特斯拉正在崛起的時候，曾經要求供應鏈去東南亞或是墨西哥北美設廠，不要集中在台灣生產。

童子賢分析，但這是4、5年前的事，「套一句台灣政壇常常講的話，這一頁就給他翻過去了。」科技業的新聞過了4、5年都已經很陳舊了，不能用4、5年前的訊息在做現在的判斷。

童子賢強調，包含電動車、航太、AI、智慧手機、電腦等產業公司，目前品牌商大概都擔心搶不到零件，幾乎都是捧著資金到台灣來，「以前是下訂單，現在是捧著錢要你擴產，而且擴產的地點就在台灣。」

童子賢指出，所以說他們已不忌諱台海風險，經評估後已經沒事了。