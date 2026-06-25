康寧發布玻璃光學互連組件 Glass Bridge恐將衝擊 FAU？
全球光學大廠康寧24日在首爾POSCO Tower Yeoksam舉辦的AI數據中心光通信與互連技術大會上，正式發布玻璃光學互連組件Glass Bridge，這是一款直接連接PIC與光纖的玻璃光學連接器，將有可能對FAU的產業地位造成衝擊。
據外媒報導，康寧採用半導體製程中的離子交換波導技術，在玻璃模塊內部形成光通道，能夠將光纖傳輸的光精準導入光子芯片。這項設計將帶來三個直接好處，首先是在PIC前端實現高密度光學I/O接口，再來是能夠簡化光纖與光子器件之間的對準和組裝流程，最後一點則可能衝擊許多光通訊廠，那就是Glass Bridge將省去傳統可插拔收發器或長光纖陣列單元（FAU）。
康寧光通信副總裁Ko Joo-hyun表示：「光纖需求持續增長，對更高密度和性能的要求也在不斷提升。通過整合從光纖、線纜到連接器和光學耦合等技術的GlassWorks AI平台，我們正在滿足下一代數據中心的需求。」
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