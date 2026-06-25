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美光執行長 Sanjay Mehrotra 點名記憶體成AI關鍵

經濟日報／ 記者朱子呈／台北即時報導

美光執行長Sanjay Mehrotra於25日在財報後表示，美光會計年度第4季營收可望挑戰單季500億美元新高，顯示AI帶動的記憶體與儲存需求持續升溫，AI時代下，記憶體與儲存的重要性正快速提升。

Mehrotra指出，美光最新財報表現亮眼，反映公司在記憶體與儲存需求空前重要之際，展現出強勁執行力。他強調，AI正在重塑運算，記憶體與儲存已成為支撐效能、規模與下一階段AI應用的關鍵基礎，也將決定未來AI運算能延伸到何種程度。

美光並揭露，已與16家策略客戶簽訂總額達220億美元的多年期供應承諾，內容涵蓋資料中心、消費性及車用等領域，凸顯AI帶動下，記憶體供應吃緊已不只是短線價格題材，而是大型客戶提前鎖定產能的結構性趨勢。

Mehrotra強調，策略性客戶協議是美光在新時代推動商業模式轉型的重要一步，不僅有助深化長期客戶關係，也將強化公司未來投資與產能擴張的可預測性與持久性。他也表示，為支援AI長期成長，美光後續仍有大量工作要做，包括持續建置產能並推進技術演進。

市場解讀，隨AI資料中心需求持續擴張，HBM、DRAM與企業級儲存供應鏈的重要性同步升高，美光財報不只是單一公司業績優於預期，更成為檢驗AI記憶體景氣熱度的重要風向球。Mehrotra也提到，美光累積逾47年技術基礎，並擁有全球超過6.1萬項專利，將支撐公司在AI時代提供關鍵記憶體與儲存解決方案。

台廠方面，美光先前已完成取得力積電（6770）苗栗銅鑼P5廠，並規劃在該基地擴充先進DRAM產能，包括支援AI需求的HBM相關產品。力積電方面也將此案視為公司轉型關鍵，不僅有助改善財務結構，也有望切入美光HBM供應鏈，並藉由合作精進既有DRAM製程技術。

美光完成取得銅鑼P5廠後，已啟動第一階段無塵室改裝，並規劃今年底展開第二座晶圓廠建造工程，新增約27萬平方英尺無塵室空間，相關改造計畫預計2028年正式量產。美光表示，銅鑼廠區將與距離約15英里的台中大型廠區垂直整合，支援先進DRAM產品，包括HBM供應能力擴充，以因應AI需求成長。

美光在台布局也從單純製造走向完整生態系合作。除桃園、台中、苗栗銅鑼與台南等據點外，美光在台灣累計投資已超過1.4兆元，台灣團隊規模預計今年底成長至1.5萬人，其中銅鑼廠區將新增約1,000名職缺。美光台灣團隊先前也指出，要把晶圓廠空間轉化為實際產能，不只需要美光自身團隊，也必須仰賴設備、材料與營建等在地半導體生態系合作。

美光

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