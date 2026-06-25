高通喊2029年非手機營收400億美元 資料中心AI成新成長引擎

高通於2026年投資者日公布最新成長藍圖，宣布將以完整資料中心AI基礎設施策略，加速從手機晶片公司轉型為橫跨邊緣裝置、汽車、工業、機器人到雲端資料中心的全堆疊AI平台公司，並看好未來三至五年將迎來多個重要成長轉折點。

高通總裁暨執行長Cristiano Amon表示，高通正在定義公司的下一個篇章，將加速推動邊緣端多元化布局策略，並推出新一代AI資料中心發展藍圖。高通憑藉在低功耗運算、AI與連網技術的長期累積，將把握智慧代理、資料中心基礎設施、汽車、工業系統、網路與機器人等新興市場機會。

高通此次也大幅上修中長期財務目標，預估2029會計年度非手機業務營收將達400億美元，約為先前目標的兩倍；其中，資料中心業務營收目標超過150億美元，汽車業務營收目標提高至100億美元，物聯網業務營收則將超過140億美元。高通並指出，汽車業務設計導入規模已擴大至650億美元，顯示車用平台滲透率持續提升。

除資料中心與車用外，高通也將工業、網路及機器人列為下一階段成長重點，2029會計年度相關業務營收目標為80億美元；個人AI與運算業務營收目標則為60億美元。高通預期，隨著代理式AI逐步落地，未來AI運算將更加分散至裝置、邊緣端與雲端，也將帶動智慧連網裝置的新一波升級周期。

高通指出，至2030年，上述市場總潛在規模約達1.7兆美元。展望2029會計年度之後，公司看好資料中心、機器人、ADAS與自動駕駛、工業AI、個人AI及6G等領域維持長期成長，並預期在多元化布局與營運槓桿支撐下，2029會計年度非GAAP每股盈餘將超過18美元。