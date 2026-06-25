AI大聯盟 日本亦搭乘人工智慧基礎建設順風

受惠AI基礎設施投資浪潮帶動，美國記憶體大廠美光不僅上季獲利暴增近15倍，更以強勁展望一掃近期AI概念股表現震盪的陰霾，隨著雲端服務商與大型科技公司持續擴大AI資本支出，記憶體、GPU/ASIC與AI伺服器供應鏈仍將是最直接受惠族群，儘管相關概念股短期間可能受評價面修正與獲利了結影響，但長期投資趨勢依然清晰且具結構性支撐，有益日韓台等東北亞股市投資前景。

富蘭克林證券投顧分析，日本雖不像南韓與台灣為先進人工智慧晶片的主要生產國，但日本記憶體大廠鎧俠憑藉NAND Flash、企業級SSD與AI資料中心儲存需求而崛起，其市值突飛猛進並在6月中旬超越豐田汽車，成為日本市值排名第一的企業，豐田汽車長期代表日本製造業的全球競爭力；但鎧俠的超車反映今時資本市場更加重視數據運算、人工智慧與半導體供應鏈在未來經濟中的戰略地位，日本更是在全球半導體供應鏈中的製造設備與材料方面扮演著相當關鍵的角色。

富蘭克林坦伯頓日本基金經理人邱正松表示，日本因處半導體上游設備與關鍵原物料供應地位而搭乘AI基礎建設順風，展望AI投資循環仍持續快速演進，相關企業的長期獲利前景較先前預期更為強勁，投資機會範圍也進一步擴大。此外，日本國內投資循環更為廣泛，涵蓋國家安全、供應鏈韌性與提升生產力，如自動化與數位轉型的需求，都將創造日本市場多元投資機會，且對於日本由體制轉變所帶來的結構性獲利成長動能，包含日本經濟在經歷30年通縮後的正常化以及持續推動的公司治理改革，仍維持正向展望。

富蘭克林坦伯頓日本基金現階段以AI半導體概念股為重點布局，同時掌握多元化報酬來源，富蘭克林坦伯頓日本基金乃以選股為核心的投資策略，期望透過多元化投資組合中的價格錯置機會，持續累積優於市場的長期報酬，經理團隊深度研究總經環境與科技發展如何影響投資組合公司之長期價值，現階段以AI半導體相關概念股為重點布局，投資組合同時布局受惠於日本經濟正常化、企業改革浪潮與市占率提升的股票，諸如銀行、工程服務、電力基礎建設，航太與國防產業等。