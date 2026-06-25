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威強電法說會／拿下大陸人形機器人訂單 將與AMD合作搶攻控制器市場

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導
威強電25日舉行法說會，左至右為總經理江重良、董事長劉文義。記者吳凱中／攝影
威強電25日舉行法說會，左至右為總經理江重良、董事長劉文義。記者吳凱中／攝影

工業電腦廠威強電（3022）25日舉行法說會，展望後市，威強電看好近期開始出貨的高階視訊會議系統之大型ODM專案動能持續，以及德國鐵路專案等，將帶動今年營運穩健成長。此外，針對人形機器人布局，目前威強電已拿下中國大陸專案，且在歐洲市場，威強電將與超微（AMD）合作，搶攻機器人控制器市場。

威強電董事長劉文義表示，近兩年是很好的AI轉型機會，威強電在生意面、創新產品上都有機會，預期接下來會有很好的成績。

針對人形機器人布局，威強電副總李曜琮表示，威強電主要鎖定人形機器人控制器，統合低功耗NPU，測器整合與humanoid（類人類）控制，目前威強電已拿下中國大陸專案，且在歐洲市場，威強電將與超微合作機器人控制器。整體來看，威強電看好人形機器人後續商機。

展望後市，威強電看好IT/OT 資訊安全市場成⾧，帶動NGFW與OT Security需求，以及Agentic AI在地端應用；而在專案部分，德國鐵路專案開始出貨，但正式放量預計將在第4季。

威強電2026年5月營收8.89億元，月增39.3%、年增92.4%，為單月歷史第三高，主要受惠高階視訊會議系統之大型ODM專案出貨所致；累計威強電2025年前五月營收達31.19億元，年增7.5%

威強電總經理江重良表示，視訊會議系統專案為美國Tier 1客戶，且第3季還有產品將量產，後續客戶方面還有新品，而威強電已拿到報價邀請（RFQ），目前正進行設計，預計今年第4季將決定能不能拿到新訂單；整體來看，該美國客戶專案將占威強電全年營收9%。

在毛利率方面，威強電受到零組件缺料漲價等因素影響，今年首季毛利率降至28.1%。不過，隨著高階視訊會議系統大型ODM專案近幾月大量出貨，威強電預期本季毛利率將重回三成以上水準。且依照目前趨勢來看，若下半年零組件沒有突然出現大缺貨情況，預計全年毛利率將維持在三成水準。

此外，在威強電新廠建設方面，桃園廠用地面積約2,500坪，總樓地板面積約1萬坪，於今年首季動工興建，預計2028年第2季完工。

威強電 AMD 機器人

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