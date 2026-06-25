美律攜手富聆助聽器 捐贈屏東縣政府5,000副聽力保護耳機

電聲大廠美律（2439）25日攜手關係企業富聆助聽器，於屏東縣政府舉行捐贈儀式，捐贈5,000副聽力保護耳機予屏東縣政府，響應教育部自2022年起推動的「班班有網路、生生用平板」中小學數位學習精進方案。

此次美律集團及關係企業富聆助聽器，捐贈的聽力保護耳機具備智能音量管控功能，可將輸出音量限制於安全範圍，降低兒童與青少年長時間使用耳機對聽力造成的潛在風險，適用於語言學習、線上課程及多媒體互動教學等多元情境，協助屏東學子在數位學習普及的同時關懷聽力保護。

根據世界衛生組織（WHO）《世界聽力報告》，全球約有11億名年輕人因長時間使用耳機及曝露於噪音環境，面臨永久性但可預防的聽力損傷風險。隨著數位教育政策持續深化，平板、耳機等學習載具已成為學生日常學習不可或缺的工具。然而，耳機使用頻率的提升，也使兒童與青少年的聽力健康面臨潛在風險。美律近年積極推動微聽損倡議計畫，關注年輕學子聽力保護問題，並持續推動兒少聽力保護觀念。

美律總裁黃朝豊表示，我們希望這次捐贈，不只是提供耳機、也不只是物資的給予，更是聽力保護的啟航，透過與屏東縣政府攜手提供在地關懷，為孩子的微聽損把關。這副耳機，不僅是學生在校學習的工具，更是培育孩童關心『聽力保護』的起點。未來我們期盼凝聚更多在地力量，讓聽力衛教從小扎根，接住每一個需要關懷的孩子。

此次捐贈行動，也是美律從聲學技術跨足智慧醫療戰略布局的縮影。根據WHO數據，全球目前超過15億人受不同程度聽損影響，預計2050年將攀升至25億，龐大的全球需求正驅動助聽器產業從傳統助聽器走向AI智能化。

傳統助聽器的用戶痛點在於助聽器會同時放大所有聲音，缺乏情境判讀能力，美律透過與歐仕達等品牌跨界合作，將AI邊緣運算（Edge Computing）整合於醫療級OTC助聽器，實現毫秒級的環境音識別與個人化補償調整：如在人群中對話時聚焦人聲、過濾環境干擾，提供多元場景下的AI智能助聽解決方案。此外，美律更攜手夥伴開發科學化的復健產品，將聲學應用延伸至聽力訓練與功能延緩領域，逐步構建全齡聽力AI智能化完整生態系。