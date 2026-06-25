快訊

特助工作包山包海挨轟…劉伊心開4.5萬月薪徵到人了 應徵者曝光

下游鄉鎮繃緊神經…花蓮堰塞湖蓄水量已達百萬噸 估最快明下午發紅色警戒

並非個案！華銀3分行挪用9客戶462萬元 金管會開罰800萬

科技政策牽動投資版圖 安永調查：66%企業擁抱代理式AI

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北即時報導

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳在台北國際電腦展（COMPUTEX）提到代理式AI（Agentic AI）時代正加速到來，企業將不再只是使用AI工具，而是進入由AI自主協作、端到端運作的新階段。呼應此一趨勢，根據安永《2026年重新想像產業未來》研究顯示，企業持續增加對轉型科技（Transformational Technologies）的投資，其中分析技術、人工智慧（AI）領先所有產業應用，有66%受訪企業表示已投資代理式AI（34％），或計劃在未來一年內投資（32％），顯示代理式AI正快速從概念走向企業實務部署。

同時，隨著AI、雲端與資料技術快速演進，加上地緣政治與數位主權法規變化，企業在資訊與通訊技術供應商（資通訊供應商，ICT）選擇上的評估標準全面升級，資安已成為最關鍵的決策因素。

安永諮詢服務股份有限公司曾韵執行副總經理表示：「企業科技投資正受到資料法規、資安要求與數位主權等多重因素影響。服務供應商已無法僅依賴既有產品，必須快速調整服務組合與合作模式，以因應需求變化。同時，市場對兼具顧問能力、資安實力與流暢體驗的服務供應商需求持續提升。能協助企業降低複雜度並快速回應環境變化者，將更具競爭優勢。」

調查顯示，企業對AI投資的布局趨向多元化。在未來一年內，41%受訪企業認為生成式AI是投資重點，22%則將投資重心放在代理式AI，凸顯企業對端到端、可協同運作的AI 解決方案需求日益增加。企業雖然對代理式AI的接受度提高，但在未來一年內，生成式AI仍是企業優先投資的項目。

此外，企業對轉型技術採用的態度，明顯受到外部影響。調查指出77%企業在地緣政治變化下，正重新檢視其科技與資通訊供應商關係及長期投資規畫；76%認為新技術對環境的影響，是在數位轉型計畫中的重要考量；74%因應數位主權考量，正重新檢視其科技選擇與發展藍圖。

研究同時指出，企業對5G投資逐年成長，主權雲躍升為企業投資的新興技術。整體而言，外部政策環境已成為企業科技投資的核心變數。89%將科技政策環境（包括數位主權要求）視為投資新科技的關鍵因素；81%認為貿易戰與關稅爭端對投資布局產生影響。

受地緣政治動盪與各國政府日益重視資料保護與科技自主的趨勢下，主權雲正快速成為企業新一波投資重點。調查顯示，17%企業已投資主權雲解決方案，另有53%計劃未來投資。採用主權雲的主要驅動因素包括：強化資安與資料掌控（61%）、提升客戶信心與信任（40%）、符合國家政策與法規要求（39%），顯示企業在追求科技創新的同時，也高度重視資料治理、法規遵循與風險控管。

安永 黃仁勳 輝達

延伸閱讀

安圖斯與越南科技廠FPT簽署MOU 推動亞太地區企業級應用

台灣數位資產暨開放科技協會 實體AI與智慧城市神經網路論壇圓滿落幕

證交所攜手SparkLabs Taiwan協助AI前瞻企業鏈結資本市場

北亞 AI 鏈 題材未轉弱 相關企業獲利將成長可伺機布局

相關新聞

威強電法說會／拿下大陸人形機器人訂單 將與 AMD 合作搶攻控制器市場

工業電腦廠威強電（3022）25日舉行法說會，展望後市，威強電看好近期開始出貨的高階視訊會議系統之大型ODM專案動能持續，以及德國鐵路專案等，將帶動今年營運穩健成長。此外，針對人形機器人布局，目前威強電已拿下中國大陸專案，且在歐洲市場，威強電將與超微（AMD）合作，搶攻機器人控制器市場。

美律攜手富聆助聽器 捐贈屏東縣政府5,000副聽力保護耳機

電聲大廠美律（2439）25日攜手關係企業富聆助聽器，於屏東縣政府舉行捐贈儀式，捐贈5,000副聽力保護耳機予屏東縣政府，響應教育部自2022年起推動的「班班有網路、生生用平板」中小學數位學習精進方案。

科技政策牽動投資版圖 安永調查：66%企業擁抱代理式 AI

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳在台北國際電腦展（COMPUTEX）提到代理式AI（Agentic AI）時代正加速到來，企業將不再只是使用AI工具，而是進入由AI自主協作、端到端運作的新階段。呼應此一趨勢，根據安永《2026年重新想像產業未來》研究顯示，企業持續增加對轉型科技（Transformational Technologies）的投資，其中分析技術、人工智慧（AI）領先所有產業應用，有66%受訪企業表示已投資代理式AI（34％），或計劃在未來一年內投資（32％），顯示代理式AI正快速從概念走向企業實務部署。

AI 股下修估值？經長：台灣 AI 發展基本面穩健、成長非常快速

近期國際股市因對AI與半導體類股評價過高而出現震盪，並引發投資人對AI下修估值的疑慮。經濟部長龔明鑫25日受訪表示，股市漲漲跌跌有多重原因，有消息面、有資金面，都會影響，但終究要回歸基本面；他認為，台灣AI發展基本面穩健，成長也非常快速，基本面看起來還是OK。

營邦股東會／衝刺 AI 商機 看旺今年營運

AI機殼廠營邦（3693）25日召開股東常會，說明2025年度營運成果與未來展望。受惠AI、雲端及高效能運算需求持續成長，預期2026全年度營運維持雙位數成長，整體營運動能穩健。

NVIDIA 800V Power Rack 成 Vera Rubin選用方案 Rubin Ultra擴大採用

根據研調機構TrendForce最新AI server供電架構研究，輝達（NVIDIA）正積極打造自家800V HVDC Power Rack方案，目標於2026年第3季完成備貨，提供有需求的Vera Rubin客戶選用，非標準配備。從各機櫃的功耗設計來看，NVIDIA 800V Power Rack預計將於2027下半年的Rubin Ultra系列後逐步放大採用，實際大規模採目前估計將落在2028年。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。