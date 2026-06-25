科技政策牽動投資版圖 安永調查：66%企業擁抱代理式AI

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳在台北國際電腦展（COMPUTEX）提到代理式AI（Agentic AI）時代正加速到來，企業將不再只是使用AI工具，而是進入由AI自主協作、端到端運作的新階段。呼應此一趨勢，根據安永《2026年重新想像產業未來》研究顯示，企業持續增加對轉型科技（Transformational Technologies）的投資，其中分析技術、人工智慧（AI）領先所有產業應用，有66%受訪企業表示已投資代理式AI（34％），或計劃在未來一年內投資（32％），顯示代理式AI正快速從概念走向企業實務部署。

同時，隨著AI、雲端與資料技術快速演進，加上地緣政治與數位主權法規變化，企業在資訊與通訊技術供應商（資通訊供應商，ICT）選擇上的評估標準全面升級，資安已成為最關鍵的決策因素。

安永諮詢服務股份有限公司曾韵執行副總經理表示：「企業科技投資正受到資料法規、資安要求與數位主權等多重因素影響。服務供應商已無法僅依賴既有產品，必須快速調整服務組合與合作模式，以因應需求變化。同時，市場對兼具顧問能力、資安實力與流暢體驗的服務供應商需求持續提升。能協助企業降低複雜度並快速回應環境變化者，將更具競爭優勢。」

調查顯示，企業對AI投資的布局趨向多元化。在未來一年內，41%受訪企業認為生成式AI是投資重點，22%則將投資重心放在代理式AI，凸顯企業對端到端、可協同運作的AI 解決方案需求日益增加。企業雖然對代理式AI的接受度提高，但在未來一年內，生成式AI仍是企業優先投資的項目。

此外，企業對轉型技術採用的態度，明顯受到外部影響。調查指出77%企業在地緣政治變化下，正重新檢視其科技與資通訊供應商關係及長期投資規畫；76%認為新技術對環境的影響，是在數位轉型計畫中的重要考量；74%因應數位主權考量，正重新檢視其科技選擇與發展藍圖。

研究同時指出，企業對5G投資逐年成長，主權雲躍升為企業投資的新興技術。整體而言，外部政策環境已成為企業科技投資的核心變數。89%將科技政策環境（包括數位主權要求）視為投資新科技的關鍵因素；81%認為貿易戰與關稅爭端對投資布局產生影響。

受地緣政治動盪與各國政府日益重視資料保護與科技自主的趨勢下，主權雲正快速成為企業新一波投資重點。調查顯示，17%企業已投資主權雲解決方案，另有53%計劃未來投資。採用主權雲的主要驅動因素包括：強化資安與資料掌控（61%）、提升客戶信心與信任（40%）、符合國家政策與法規要求（39%），顯示企業在追求科技創新的同時，也高度重視資料治理、法規遵循與風險控管。